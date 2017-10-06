6 октября 2017, 08:57

«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты

В темное время суток вне населенных пунктов водителей могут обязать носить светоотражающие жилеты. С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел России, дабы сократить число наездов на автомобилистов.
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«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты

Случается иногда так: водитель останавливается на трассе по технической или какой-либо другой причине, выходит из машины в неприметной одежде и становится жертвой аварии. За полгода 2017-го в стране зарегистрировано 66 таких случаев, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Новый проект постановления Правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения» инициирован для профилактики ДТП вне населенных пунктов в темное время суток. Похожий документ был подписан в 2014 году. Правда, тогдашнее постановление касалось в большей степени пешеходов – в темное время суток человек, передвигающийся по проезжей части вне населенного пункта, должен иметь на одежде светоотражающие элементы. Так как законопроект 2014 года был принят, то очевидно, что нововведение 2017 года будет рассмотрено и подписано в ближайшее время.

Во всяком случае, на данный момент ведомство уже подготовило проект соответствующего постановления. Решение по инициативе должны принять уже в осеннюю сессию. При этом авторы инициативы опираются, как всегда, на зарубежный опыт. Во многих европейских странах такие жилеты уже давно обязательны для ношения.

Наши сознательные автомобилисты еще до этой инициативы не пренебрегали светоотражающей одеждой ради своей же безопасности. Безусловно, водитель сам должен оценивать обстановку на дороге и быть внимательным, однако лишняя бдительность убережет от роковой аварии.
Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги» « Я полностью поддерживаю такую инициативу: лично у меня в машине давно лежат жилеты как раз для такого случая. Люди, которые вышли из машин в светоотражающих жилетах, станут заметнее, и шанс наезда значительно уменьшается. Стоит отметить, что стоимость жилетов не высокая. Также число наездов на пешеходов сократится, если обязать их носить с собой фликеры, как это сделано в Беларуси и Эстонии »
Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
Штраф за несоблюдение ПДД о передвижении пешеходов в темное время суток вне населенного пункта без светоотражающих вставок на одежде составляет 500 рублей. Предполагается, что штрафные санкции по новому проекту МВД будут аналогичными. Сумма наказания невелика, и в этой ситуации санкции направлены, скорее, на повышение сознательности действий пешеходов и водителей в темное время суток, когда видимость на дорогах затруднена.

Правда, активисты считают, что даже большие штрафы не заставят водителей носить светоотражающие жилеты. Проблема - в банальной лени и игнорировании элементарных правил безопасности. Тут необходимо воздействовать, прежде всего, на повышение грамотности и ответственности.
Алексей Потапов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Kia Столица» « Ночью происходит около 40% всех ДТП – дополнительные меры безопасности в темное время суток предусмотрены для сокращения этих показателей до минимума. Уменьшить число наездов на людей можно следующими мерами: модернизация системы предупреждающих знаков, увеличение количества подземных и надземных переходов, которые практически отсутствуют вне населенных пунктов, полноценное освещение дорожных трасс, введение принудительных ограничителей скорости на пешеходных переходах »
Алексей Потапов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Kia Столица»
Между тем, как считают специалисты, пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения, стоит наказывать суровее, тогда и число аварий с ними сократится. Пока же с завидной регулярностью поднимают штрафы лишь для водителей, не пропускающих пешеходов. Депутаты Госдумы уже неоднократно пытались «протолкнуть» законопроект, согласно которому штраф для водителей, не пропустивших пешеходов, вырастет с 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Это, как считают инициаторы, уменьшит число ДТП на переходах.

«Учитывая, что пешеходы - самая большая категория участников дорожного движения и при этом самая незащищенная, особенно дети и граждане пожилого возраста, проектом федерального закона предлагается увеличить штраф за непредставление преимущества пешеходу с 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Да, с пешеходами ведутся разъяснительные беседы, иногда их даже штрафуют, однако по большому счету они оказываются безнаказанными за отсутствие светоотражателей на одежде или переход в неположенном месте. По факту наказание для тех, кто без колес, существует только на бумаге.

Примерно такую же судьбу автомобильные сообщества пророчат и законопроекту об обязательном ношении светоотражающих жилетов. Инспектор ГИБДД вряд ли будет останавливаться специально, чтобы наказать водителя без жилета на 500 рублей. Иными словами, жизнеспособность этой здравой инициативы напрямую зависит от неотвратимости наказания и размера штрафа.

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Действительно эффективная мера против наездов.Заставить надевать жилеты водителей будет непросто, нужны большие штрафы и контроль.
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«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
Случается иногда так: водитель останавливается на трассе по технической или какой-либо другой причине, выходит из машины в неприметной одежде и становится жертвой аварии. За полгода 2017-го в стране зарегистрировано 66 таких случаев, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. {{material_118129}}Новый проект постановления Правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения» инициирован для профилактики ДТП вне населенных пунктов в темное время суток. Похожий документ был подписан в 2014 году. Правда, тогдашнее постановление касалось в большей степени пешеходов – в темное время суток человек, передвигающийся по проезжей части вне населенного пункта, должен иметь на одежде светоотражающие элементы. Так как законопроект 2014 года был принят, то очевидно, что нововведение 2017 года будет рассмотрено и подписано в ближайшее время.Во всяком случае, на данный момент ведомство уже подготовило проект соответствующего постановления. Решение по инициативе должны принять уже в осеннюю сессию. При этом авторы инициативы опираются, как всегда, на зарубежный опыт. Во многих европейских странах такие жилеты уже давно обязательны для ношения.Наши сознательные автомобилисты еще до этой инициативы не пренебрегали светоотражающей одеждой ради своей же безопасности. Безусловно, водитель сам должен оценивать обстановку на дороге и быть внимательным, однако лишняя бдительность убережет от роковой аварии. {{person_13_Я полностью поддерживаю такую инициативу: лично у меня в машине давно лежат жилеты как раз для такого случая. Люди, которые вышли из машин в светоотражающих жилетах, станут заметнее, и шанс наезда значительно уменьшается. Стоит отметить, что стоимость жилетов не высокая. Также число наездов на пешеходов сократится, если обязать их носить с собой фликеры, как это сделано в Беларуси и Эстонии}} Штраф за несоблюдение ПДД о передвижении пешеходов в темное время суток вне населенного пункта без светоотражающих вставок на одежде составляет 500 рублей. Предполагается, что штрафные санкции по новому проекту МВД будут аналогичными. Сумма наказания невелика, и в этой ситуации санкции направлены, скорее, на повышение сознательности действий пешеходов и водителей в темное время суток, когда видимость на дорогах затруднена.Правда, активисты считают, что даже большие штрафы не заставят водителей носить светоотражающие жилеты. Проблема - в банальной лени и игнорировании элементарных правил безопасности. Тут необходимо воздействовать, прежде всего, на повышение грамотности и ответственности. {{person_91_Ночью происходит около 40% всех ДТП – дополнительные меры безопасности в темное время суток предусмотрены для сокращения этих показателей до минимума. Уменьшить число наездов на людей можно следующими мерами: модернизация системы предупреждающих знаков, увеличение количества подземных и надземных переходов, которые практически отсутствуют вне населенных пунктов, полноценное освещение дорожных трасс, введение принудительных ограничителей скорости на пешеходных переходах}} Между тем, как считают специалисты, пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения, стоит наказывать суровее, тогда и число аварий с ними сократится. Пока же с завидной регулярностью поднимают штрафы лишь для водителей, не пропускающих пешеходов. Депутаты Госдумы уже неоднократно пытались «протолкнуть» законопроект, согласно которому штраф для водителей, не пропустивших пешеходов, вырастет с 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Это, как считают инициаторы, уменьшит число ДТП на переходах. «Учитывая, что пешеходы - самая большая категория участников дорожного движения и при этом самая незащищенная, особенно дети и граждане пожилого возраста, проектом федерального закона предлагается увеличить штраф за непредставление преимущества пешеходу с 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.Да, с пешеходами ведутся разъяснительные беседы, иногда их даже штрафуют, однако по большому счету они оказываются безнаказанными за отсутствие светоотражателей на одежде или переход в неположенном месте. По факту наказание для тех, кто без колес, существует только на бумаге. Примерно такую же судьбу автомобильные сообщества пророчат и законопроекту об обязательном ношении светоотражающих жилетов. Инспектор ГИБДД вряд ли будет останавливаться специально, чтобы наказать водителя без жилета на 500 рублей. Иными словами, жизнеспособность этой здравой инициативы напрямую зависит от неотвратимости наказания и размера штрафа.
2017-10-06
Автор: Арина Милая
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