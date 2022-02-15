15 февраля 2022, 08:43
Затонувшая Tesla превратила море в адский бурлящий котел
В Сети появилось видео, запечатлевшее последствия падения Tesla Model X в море. Водитель электрокара не справился с управлением, и автомобиль нырнул с пристани в воду.
Дарья Климова Фото: Facebook.com / Boat Fails
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Фото: Facebook.com / Boat Fails
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В Сети появилось шуточное видео, которое кажется очень правдоподобным. Электрокар Tesla Model S медленно выкатывается ...Читать далее
В посте мало информации об обстоятельствах аварии, но сообщается, что видео было снято примерно через 12 часов после падения автомобиля в воду. Можно предположить, что авария произошла ночью. К утру морская вода проникла в аккумуляторы и началась реакция. Литий, один из составных частей большинства автомобильных аккумуляторов, легко воспламеняется и выделяет огромное количество тепла при контакте с водой.
Упомянутые модели: Tesla Model X
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