Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

7 июля 2026, 15:21

Завод АГР в Шушарах расширяет линейку: новые бренды на российском рынке

Завод АГР в Шушарах расширяет линейку: новые бренды на российском рынке

От Opel и Chevrolet к Tenet и Jeland: как площадка в Шушарах возвращает статус крупного автопроизводства

Завод АГР в Шушарах расширяет линейку: новые бренды на российском рынке

На заводе АГР в Шушарах готовятся к запуску производства нового бренда. Уже сейчас здесь собирают автомобили Jeland и Esteo, а в ближайшее время к ним присоединится Tenet. Это событие может повлиять на расстановку сил среди автопроизводителей в России. Какие перемены ждут рынок и что это значит для покупателей - разбираемся в материале.

На заводе АГР в Шушарах готовятся к запуску производства нового бренда. Уже сейчас здесь собирают автомобили Jeland и Esteo, а в ближайшее время к ним присоединится Tenet. Это событие может повлиять на расстановку сил среди автопроизводителей в России. Какие перемены ждут рынок и что это значит для покупателей - разбираемся в материале.

На производственной площадке АГР в Шушарах продолжается активное расширение модельного ряда. Сейчас здесь выпускаются кроссоверы Jeland J6 и J7, а также внедорожник Esteo MX. Как сообщает AutoRun SPb, в ближайшие недели к этим моделям добавится седан A8 под брендом Tenet. Это событие не только увеличит количество выпускаемых марок, но и выведет завод на новый уровень по разнообразию продукции.

Интересно, что по числу брендов, представленных на предприятии, АГР фактически догоняет показатели своего первого владельца - General Motors. В начале 2010-х годов американский концерн собирал на этой площадке автомобили сразу трех марок: Opel, Chevrolet и Cadillac. Теперь же, с появлением Tenet, завод вновь выходит на аналогичный уровень мультибрендового производства.

Эксперты отмечают, что подобная диверсификация может стать важным фактором для устойчивости предприятия в условиях изменяющегося рынка. Расширение линейки позволяет заводу быстрее реагировать на спрос и снижать риски, связанные с колебаниями интереса к отдельным моделям. Кроме того, запуск новых брендов часто сопровождается обновлением технологий и внедрением современных производственных стандартов.

По данным AutoRun SPb, запуск Tenet с моделью A8 может привлечь дополнительное внимание к заводу со стороны дилеров и конечных покупателей. В условиях, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, появление новых игроков становится особенно заметным. Это создает конкуренцию и стимулирует развитие локального автопрома.

Если Вы не знали, General Motors - один из крупнейших мировых автопроизводителей, который в первой половине 2010-х годов активно развивал производство в России. На заводе в Шушарах выпускались такие популярные модели, как Opel Astra, Chevrolet Cruze и Cadillac CTS. После ухода GM с российского рынка площадка долгое время пустовала, затем ее приобрел концерн Hyundai, а недавно она перешла к новым владельцам, и теперь здесь реализуются проекты с участием азиатских брендов. АГР, в свою очередь, сумел не только восстановить производственные мощности, но и привлечь новые марки, что позволяет предприятию оставаться заметным игроком на рынке.

Упомянутые марки: TENET
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