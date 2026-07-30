«Нас просто списывают»: как планы Volkswagen взбудоражили немецкий автопром

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 09:18

Завод Audi в Германии под угрозой: 6 тысяч сотрудников вышли на протесты

Завод Audi в Германии под угрозой: 6 тысяч сотрудников вышли на протесты

«Нас просто списывают»: как планы Volkswagen взбудоражили немецкий автопром

Завод Audi в Германии под угрозой: 6 тысяч сотрудников вышли на протесты

Около 6 тысяч работников Audi в Неккарзульме вышли на улицы, опасаясь закрытия завода и массовых сокращений. Вопросы к Volkswagen остаются без четких ответов, а судьба десятков тысяч рабочих мест под вопросом. Что грозит автопрому и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Около 6 тысяч работников Audi в Неккарзульме вышли на улицы, опасаясь закрытия завода и массовых сокращений. Вопросы к Volkswagen остаются без четких ответов, а судьба десятков тысяч рабочих мест под вопросом. Что грозит автопрому и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Ситуация вокруг завода Audi в Неккарзульме стала тревожным сигналом для всех, кто следит за европейским автопромом. Для российских автомобилистов эта новость важна не только из-за возможных перебоев с поставками популярных моделей, но и потому, что подобные процессы могут затронуть и другие крупные автоконцерны, влияя на рынок в целом.

Как сообщает Autonews, около 6 тысяч сотрудников Audi вышли на массовую акцию протеста, выражая недовольство планами Volkswagen по реорганизации производства. Рабочие требуют от руководства четких гарантий сохранения рабочих мест и объяснений по поводу будущего завода. Причиной волнений стало заявление главы концерна Оливера Блуме: он отметил, что предприятие в Неккарзульме входит в число четырех немецких заводов, которые могут быть закрыты в рамках масштабной реструктуризации. Если до 2030 года не будет найдено альтернативных решений, десятки тысяч человек могут остаться без работы.

На заводе в Неккарзульме выпускаются такие модели, как Audi A5, A6 и A8, а также производится мелкосерийная сборка электрокара Audi e-tron GT. Сейчас на предприятии трудится порядка 15 тысяч человек. По словам организаторов митинга, протесты стали ответом на неопределенность и отсутствие прозрачности в действиях руководства. Рабочие опасаются, что сокращения могут затронуть не только их, но и смежные отрасли, связанные с поставками комплектующих и сервисом.

Volkswagen пока не принял окончательного решения по судьбе завода. Компания рассматривает различные сценарии, включая возможное перепрофилирование или внедрение новых технологий. Переговоры между руководством и профсоюзами запланированы на вторую половину 2026 года. В случае негативного сценария, по оценкам экспертов, под угрозой окажутся до 100 тысяч рабочих мест по всей группе. Это может привести к заметному изменению структуры занятости в регионе и повлиять на экономику Германии в целом.

Интересно, что параллельно с этим стало известно о планах Porsche сократить около 5 тысяч сотрудников к 2035 году, что добавляет напряженности в отрасли. Такие новости создают впечатление, что европейский автопром переживает не лучшие времена, а конкуренция с электромобилями из Китая и США только усиливается. Для российских покупателей это может означать рост цен на импортные автомобили и снижение доступности отдельных моделей.

В заключение стоит отметить несколько важных фактов: завод Audi в Неккарзульме - один из ключевых для бренда, здесь сосредоточено производство сразу нескольких флагманских моделей. Массовые протесты работников - редкое явление для Германии, что подчеркивает серьезность ситуации. Решение о судьбе предприятия будет принято не ранее 2026 года, а пока сотрудники и эксперты внимательно следят за развитием событий. Для российского рынка любые изменения в структуре европейских автогигантов могут привести к новым вызовам, связанным с логистикой, ценами и ассортиментом.

Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Уфа город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться