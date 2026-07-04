Завод Aurus в Елабуге могут закрыть: изучаем, насколько высоки шансы на фоне пустого конвейера и слухов о переезде в Петербург

4 июля 2026, 20:16
Завод Aurus в Елабуге: что происходит с производством и почему это важно
Завод Aurus в Елабуге: что происходит с производством и почему это важно
Вокруг завода Aurus в Елабуге разгорелись споры: одни говорят о скором закрытии, другие уверяют, что производство идет по плану. На фоне снижения спроса и сокращения выпуска автомобилей ситуация становится особенно актуальной для рынка премиальных машин в России.
Слухи о возможном закрытии завода Aurus в Елабуге вновь оказались в центре внимания автомобильного сообщества. Причина такой острой реакции проста: на фоне сокращения объемов производства и крайне ограниченного количества проданных премиальных автомобилей (стоимостью более 50 миллионов рублей) любые новости о судьбе бренда вызывают широкий резонанс. В середине июня в Telegram-каналах появилась информация, что производство в Елабуге может быть свернуто к концу 2026 года, а офис в Химках начнет закрываться уже осенью того же года.
Официальные представители Aurus поспешили опровергнуть эти сообщения, заявив, что завод продолжает работу по утвержденному плану, рассчитанному до 2026 года. В настоящее время на предприятии трудятся около 250 человек, а на производственной линии остаются модели Senat и Komendant. Более того, велась подготовка к запуску обновленного Сената, который недавно был представлен на ПМЭФ.
Однако факты говорят о другом: по данным отраслевых источников, в 2025 году с конвейера сошло всего около 140 автомобилей при проектной мощности в 5000 машин в год. На заводе скопились десятки незавершенных седанов, а поставки новых кузовов от партнеров существенно сократились. В начале 2026 года производство уже приостанавливалось на несколько недель под предлогом инвентаризации, но сотрудники были отправлены в простой с частичной оплатой труда — что совершенно нетипично для стандартной процедуры учета.
Возможны несколько вариантов развития событий. Первый — перенос производства в Санкт-Петербург, на бывший завод Toyota, куда, по слухам, предлагается переехать части инженерного и управленческого персонала. Второй — возврат к мелкосерийной сборке на мощностях НАМИ (где изначально создавался Aurus) с объемом 200–250 машин в год для государственных структур и специальных заказчиков. Третий вариант — формальное сохранение завода с минимальными объемами производства, чтобы не закрывать проект официально.
На данный момент судьба завода в Елабуге остается неясной. Официальные заявления и реальные производственные показатели расходятся, а слухи о закрытии не утихают. Важно помнить, что Aurus — единственный российский бренд, ориентированный на люксовый сегмент, и его дальнейшая судьба может стать индикатором состояния всего премиального автопрома страны. Если проект будет свернут или переведен на минимальные мощности, это станет тревожным сигналом для рынка и наглядно продемонстрирует текущие ограничения отрасли.
Ситуация вокруг Aurus отражает общие тенденции российского автопрома: сложности с поставками комплектующих, неопределенность с будущим независимых брендов и стагнацию в дорогом сегменте. Для сравнения — проблемы с топливом и логистикой, недавно наблюдавшимися на АЗС, а также другие факторы на рынках, подробно описаны в соответствующем материале о ситуациях с очередями и ограничениями на заправках .
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