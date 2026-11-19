19 ноября 2026, 08:05
В России начали паять платы для китайских кроссоверов: как устроен новый цех в Калуге
В России начали паять платы для китайских кроссоверов: как устроен новый цех в Калуге
Прежние мощности калужского завода были загружены на 100%, теперь предприятие расширяет выпуск сложных электронных компонентов. Их планируют поставлять для Tenet и Jetour, в программу включили и Changan. Для владельцев локализованных машин это важно с точки зрения доступности узлов и обслуживания.
Калужская «Автоэлектроника» уперлась в предел: прежние мощности были загружены на 100%, и расширять выпуск сложных электронных узлов было сложно. Теперь завод официально запустил полностью автоматизированную линию поверхностного монтажа (SMT). О событии сообщила министр экономического развития и промышленности Калужской области Анна Королева, сообщило издание «Знамя.Калуга».
Новое оборудование предназначено для выпуска двухсторонних печатных плат и блоков кузовной электроники для Tenet и Jetour; в программу включили и Changan. Линия устанавливает компоненты с точностью от 25 до 35 микрометров, а ее производительность достигает 150 тысяч компонентов в час. Фактическая скорость зависит от типа изделия и конфигурации установочных головок. Оборудование работает с элементами разных типоразмеров: от миниатюрных 01005 до крупных разъемов и микросхем в корпусах BGA, QFN и LGA. Монтаж выполняется на обе стороны платы.
Новая линия расширяет прежний ассортимент: завод сможет выпускать более сложные электронные узлы и размещать компоненты на плате с высокой плотностью. Точность установки оборудования ASM составляет от ±25 до ±35 микрометров.
Проверка готовых плат проходит в три этапа. Сначала используют 3D-инспекцию и оптический контроль, затем проводят рентгеновский анализ. Эти операции помогают оценить правильность установки компонентов и качество пайки. Рентгеновский контроль проверяет скрытые соединения, в том числе под корпусами сложных микросхем. Подробностей о составе третьего этапа в первоначальном сообщении не приводится.
Компоненты предназначены для нескольких марок. В списке названы Tenet и Jetour; отдельным новым пунктом стал Changan. Tenet это адаптированные модели Chery, Jetour локализуется под суббрендом Jeland. Ранее летние планы завода охватывали только первые две марки; включение Changan в производственную программу стало новостью. До этого бренд не имел собственного производства в России.
В сфере продаж китайских машин развивается и дилерская основа: Geely выделила отдельную сеть для гибридов и электрокаров. Калужский проект касается другой стороны присутствия автопроизводителей: выпуска электронных компонентов внутри страны.
Проект охватывает локализацию электронных узлов. Производство полупроводников и полностью отечественной элементной базы в него не входит. SMT-линия устанавливает компоненты на печатные платы; страна происхождения микросхем и других элементов в описании проекта не указана. Локализация означает освоение более сложных узлов, чем кузовные детали. Производство блоков в России может уменьшить зависимость локализованных предприятий от прямых поставок готовых плат из КНР. Для владельцев китайских машин это потенциально влияет на стабильность снабжения запчастями и сервисного обслуживания в долгосрочной перспективе.
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