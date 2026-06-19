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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 09:01

Завод «БЕЛДЖИ» расширяет сотрудничество с белорусскими инженерами и автоматизирует производство

Завод «БЕЛДЖИ» расширяет сотрудничество с белорусскими инженерами и автоматизирует производство

Льготы вместо санкций: как завод «БЕЛДЖИ» перестраивает производство без зарубежных поставщиков

Завод «БЕЛДЖИ» расширяет сотрудничество с белорусскими инженерами и автоматизирует производство

На заводе «БЕЛДЖИ» стартует новый этап модернизации: предприятие делает ставку на отечественные разработки в сфере робототехники и автоматизации. Благодаря поддержке государства, белорусские инженеры получат шанс реализовать свои решения на крупном автопредприятии. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут производство - разбираемся в деталях.

На заводе «БЕЛДЖИ» стартует новый этап модернизации: предприятие делает ставку на отечественные разработки в сфере робототехники и автоматизации. Благодаря поддержке государства, белорусские инженеры получат шанс реализовать свои решения на крупном автопредприятии. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут производство - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о том, что завод «БЕЛДЖИ» активно внедряет отечественные робототехнические решения, может стать сигналом о переменах на рынке. В условиях, когда многие зарубежные поставщики ушли, а спрос на современные автомобили остается высоким, ставка на собственные разработки выглядит как логичный и своевременный шаг. Это не только поддержка национальных инженеров, но и возможность ускорить выпуск новых моделей, снизить издержки и повысить качество продукции.

Как пояснил belta.by главный технолог СЗАО «БЕЛДЖИ» Сергей Традчик, предприятие заинтересовано в расширении партнерства с белорусскими компаниями, которые занимаются промышленной автоматизацией и робототехникой. По его словам, без государственной поддержки быстро двигаться вперед сложно: модернизация требует серьезных вложений, а для завода особенно важны меры, которые позволяют снизить затраты - например, льготное финансирование, налоговые послабления и преференции при покупке оборудования.

На «БЕЛДЖИ» не ограничиваются только закупкой готовых решений. Здесь делают ставку на развитие собственных компетенций внутри страны. Завод готов работать с белорусскими интеграторами, программистами и сервисными компаниями, если их предложения будут конкурентоспособными и соответствовать высоким требованиям автопрома. Такой подход позволяет не только обновлять производственные линии, но и формировать устойчивую экосистему вокруг завода, что особенно актуально в условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным технологиям.

Интересно, что роботы на предприятии уже давно не редкость. Сейчас на заводе трудятся 76 автоматизированных машин: 32 из них заняты в сварочном цеху, 43 - в окрасочном, еще один робот помогает на сборке. Это позволяет оптимизировать процессы, повысить точность и снизить влияние человеческого фактора. По мнению специалистов, дальнейшее внедрение отечественных решений может сделать производство еще более гибким и эффективным.

Стоит отметить, что подобные инициативы становятся все более востребованными на фоне изменений в мировой автопромышленности. Например, как показал опыт других компаний, ускорение внедрения новых технологий и сокращение сроков вывода моделей на рынок становятся ключевыми конкурентными преимуществами. В этом контексте показателен пример Nissan, который недавно объявил о сокращении сроков разработки новых авто почти вдвое - подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к созданию автомобилей.

Для справки: завод «БЕЛДЖИ» - один из крупнейших производителей автомобилей в Беларуси, выпускающий популярные модели на базе технологий Geely. Внедрение отечественных робототехнических комплексов может не только снизить зависимость от импорта, но и создать новые рабочие места для инженеров и специалистов по автоматизации. Если проект окажется успешным, подобный опыт могут перенять и другие предприятия региона. Это создает предпосылки для формирования собственной школы промышленной робототехники и укрепления позиций белорусского автопрома на внутреннем и внешнем рынках.

Упомянутые марки: Belgee, Geely
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