Президент Лукашенко получил сертификат на новую модель Belgee X50+ — что изменилось?

Чем Belgee X50+ будет отличаться от X50: на что способен новый кроссовер и когда ждать в продаже

На выставке в Минске БЕЛДЖИ представил рестайлинговый BELGEE X50+. Президенту вручили сертификат на новинку. Кроссовер получил новый мотор и современную электронику. Первая партия уже готова. Подробности - в материале.

В Минске на международной выставке автомобильный завод «БЕЛДЖИ» неожиданно для многих вывел на публику первые двадцать экземпляров обновленного кроссовера Belgee X50+. Это событие стало не просто очередной презентацией - на церемонии лично присутствовал президент Александр Лукашенко, который получил сертификат на новую модель прямо из рук коллектива предприятия.

Обновленный X50+ заметно отличается от своего предшественника. Самое главное - под капотом теперь четырехцилиндровый турбированный двигатель, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой тандем обещает не только лучшую динамику, но и более плавное переключение скоростей. Кроме того, инженеры серьезно поработали над электроникой: в оснащении появился адаптивный круиз-контроль, что для белорусских автомобилей - редкость.

В новой версии X50+ установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил, а роботизированная коробка передач обеспечивает три варианта комплектации. Такой подход позволяет покупателям выбрать оптимальный набор опций под свои задачи. Важно, что завод не останавливается на достигнутом: модернизация продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые технологические решения.

Представленный в настоящее время на российском рынке Belgee X50 оснащается проверенным временем 1,5-литровым трёхцилиндровым двигателем, который развивает 150 л.с. и 255 Н·м крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Благодаря этому управлять X50 легко и комфортно — даже в пробках коробка ведёт себя предсказуемо, без резких толчков, а при необходимости быстро сбрасывает передачу для уверенного обгона.

По уровню плавности хода и тишины в салоне Belgee X50 соответствует своему прототипу — Geely Coolray. Подвеска, собранная «плотно», иногда чётко передаёт мелкие неровности дороги, но в целом баланс между управляемостью и комфортом найден удачно. Новые шины также не добавляют лишнего шума.

По техническим характеристикам Belgee X50+ превзойдет как по мощности, так и по оснащению и технологическим решениям. Появление Belgee X50+ - это не просто очередная новинка на рынке. Это символ того, что автопром способен удивлять и двигаться вперед, несмотря на все сложности. И, судя по реакции публики на выставке, интерес к новым моделям только растет.

Пока остается открытым вопрос о том, будут ли налажены поставки Belgee X50+ в Россию, и если да, то в какие сроки. Не менее важным остается вопрос о стоимости Belgee X50+, но ответы на них будут только спустя время.