Уникальный снегоболотоход «Бурлак» удивил гостей форума в Анадыре – что скрывает новинка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 06:58

Экспедиционный снегоболотоход 6х6: Гармония силы и автономности на бездорожье

Экспедиционный снегоболотоход 6х6: Гармония силы и автономности на бездорожье

Уникальный снегоболотоход «Бурлак» удивил гостей форума в Анадыре – что скрывает новинка?

Экспедиционный снегоболотоход 6х6: Гармония силы и автономности на бездорожье

Модель создана для экстремальных условий. Производитель обещает новые возможности для севера. Подробности о технических решениях и назначении машины – в нашем материале.

Модель создана для экстремальных условий. Производитель обещает новые возможности для севера. Подробности о технических решениях и назначении машины – в нашем материале.

В мире, где дороги часто заканчиваются на карте, начинается стихия для специализированной техники. Экспедиционный снегоболотоход с колесной формулой 6х6 на шинах низкого давления представляет собой не просто транспортное средство, а мобильный исследовательский центр, созданный для покорения самых сложных ландшафтов — от глубокого снега и топких болот до песчаных пустынь и безжизненной тундры. Его ключевая философия заключается в гармоничном сочетании исключительной проходимости с длительным комфортом для экипажа, что превращает его в надежный дом на колесах в условиях полной автономии.

Сердцем этой машины является продуманная конструкция, обеспечивающая минимальное давление на грунт. Благодаря огромным колесам низкого давления, превышающим человеческий рост, и рациональному распределению массы, снегоболотоход оказывает на поверхность воздействие, сравнимое с давлением стопы человека. Это позволяет ему уверенно двигаться по зыбкой почве, глубокому снежному насту и водной глади, оставаясь на плаву. Внедорожные способности усиливаются мощным турбодизельным двигателем, двухступенчатой раздаточной коробкой и уникальной системой централизованного регулирования давления в шинах, которой водитель может управлять, не покидая теплого салона.

Внутреннее пространство снегоболотохода спроектировано с расчетом на длительные экспедиции. Просторный салон высотой под потолок трансформируется в полноценный жилой модуль, способный вместить до восьми спальных мест. Забота о быте в полевых условиях воплощена в деталях: от автономных обогревателей с зональным управлением климатом до интегрированной вытяжки, складного стола и продуманных систем хранения. Наличие снегоплавильной установки, преобразователя напряжения и резервных источников энергии обеспечивает жизнедеятельность независимо от внешних условий. Для организации работы и досуга предусмотрены современные мультимедийные системы с потолочным монитором.

Техническая оснащенность модели образует прочный фундамент для надежности. Машина оснащена лебедкой с двусторонним тяговым усилием, предпусковыми подогревателями различных типов и усиленной электрической системой. При сохранении высокой мобильности и возможности развивать крейсерскую скорость на твердом грунте, снегоболотоход обладает значительным запасом прочности для перевозки серьезных грузов, объем которых варьируется в зависимости от типа поверхности под колесами.

Экспедиционный снегоболотоход 6х6 — это симбиоз передовой инженерной мысли и глубокого понимания потребностей исследователей. Он не просто преодолевает препятствия, а создает безопасную и комфортную среду для работы и жизни там, где заканчиваются все привычные ориентиры цивилизации.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Хабаровск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться