Российские электромобили станут качественнее: Evolute перешел на полный цикл сборки

2 декабря 2025, 16:25
Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров
Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров
Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.
Российский бренд Evolute, чьи производственные мощности расположены на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, совершил качественный скачок в развитии. Компания объявила о вводе в эксплуатацию собственных цехов сварки и окраски кузовов. Этот шаг является ключевым элементом стратегии по углублению локализации производства электромобилей и гибридов в России.
Запуск новых участков позволит не только нарастить объемы выпускаемой продукции, но и значительно повысить ее качество. Кроме того, это открывает дорогу для более широкого использования автокомпонентов от отечественных поставщиков. В компании подчеркивают, что все автомобили проходят адаптацию для суровых российских условий эксплуатации, и собственная сварка с окраской станут в этом деле серьезным подспорьем.
Как сообщают представители бренда, модернизация производства полностью соответствует требованиям специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Перед запуском был проведен колоссальный объем работ: специалисты смонтировали и наладили все оборудование, а персонал прошел необходимое обучение для работы на современных линиях. Качество - в приоритете. Для проверки всех технологических процессов было изготовлено более двух десятков тестовых кузовов, каждый из которых прошел многоступенчатый контроль.
Особое внимание уделили окрасочному комплексу. Здесь была проведена модернизация ключевых элементов, в том числе заменены футеровка и анодные ячейки в катафорезной ванне, что напрямую влияет на коррозионную стойкость кузова. Процессы нанесения вторичного грунта и финальной окраски теперь роботизированы. Это не только улучшает равномерность покрытия, но и повышает производительность и безопасность труда на предприятии.
Первопроходцем, сошедшим с конвейера по новой технологии, стал обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space. Автомобиль доступен как в пятиместном, так и в семиместном варианте. Примечательно, что это первый последовательный гибрид, производство которого налажено на территории Российской Федерации. Модель получила не только свежий дизайн и полностью переработанный салон, но и улучшенную силовую установку. По информации «Российской Газеты», ранее бренд также представлял специальную версию другого своего кроссовера, i-Sky.
Планы у компании амбициозные. К 2032 году Evolute намерен достичь уровня локализации в 5500 баллов. Это означает, что подавляющее большинство деталей и компонентов для сборки машин будет производиться в нашей стране. На текущий момент, как заявляют в «Моторинвесте», все работы по развитию производственных мощностей идут строго по утвержденному графику.
Похожие материалы Эволют
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:01
Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали
Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:52
Когда ждать новый минивэн LADA B-Van и почему его запуск снова откладывается
АВТОВАЗ работает над новым минивэном на платформе Lada Vesta. Проект неоднократно переносился и менял концепцию. Ожидания автолюбителей растут, но точная дата выхода снова сместилась. Подробности о судьбе долгожданной новинки — в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:42
Белорусский Zubr: названы цены и модели нового автобренда
В Беларуси запускают новую марку авто. Она получила название Zubr. В линейке будет пять разных моделей. Их уже можно заказать по предзаказу. Цены и условия покупки удивляют. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
Похожие материалы Эволют
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:01
Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали
Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:52
Когда ждать новый минивэн LADA B-Van и почему его запуск снова откладывается
АВТОВАЗ работает над новым минивэном на платформе Lada Vesta. Проект неоднократно переносился и менял концепцию. Ожидания автолюбителей растут, но точная дата выхода снова сместилась. Подробности о судьбе долгожданной новинки — в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:42
Белорусский Zubr: названы цены и модели нового автобренда
В Беларуси запускают новую марку авто. Она получила название Zubr. В линейке будет пять разных моделей. Их уже можно заказать по предзаказу. Цены и условия покупки удивляют. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве