Российские электромобили станут качественнее: Evolute перешел на полный цикл сборки

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 16:25

Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров

Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.

Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.

Российский бренд Evolute, чьи производственные мощности расположены на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, совершил качественный скачок в развитии. Компания объявила о вводе в эксплуатацию собственных цехов сварки и окраски кузовов. Этот шаг является ключевым элементом стратегии по углублению локализации производства электромобилей и гибридов в России.

Запуск новых участков позволит не только нарастить объемы выпускаемой продукции, но и значительно повысить ее качество. Кроме того, это открывает дорогу для более широкого использования автокомпонентов от отечественных поставщиков. В компании подчеркивают, что все автомобили проходят адаптацию для суровых российских условий эксплуатации, и собственная сварка с окраской станут в этом деле серьезным подспорьем.

Как сообщают представители бренда, модернизация производства полностью соответствует требованиям специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). Перед запуском был проведен колоссальный объем работ: специалисты смонтировали и наладили все оборудование, а персонал прошел необходимое обучение для работы на современных линиях. Качество - в приоритете. Для проверки всех технологических процессов было изготовлено более двух десятков тестовых кузовов, каждый из которых прошел многоступенчатый контроль.

Особое внимание уделили окрасочному комплексу. Здесь была проведена модернизация ключевых элементов, в том числе заменены футеровка и анодные ячейки в катафорезной ванне, что напрямую влияет на коррозионную стойкость кузова. Процессы нанесения вторичного грунта и финальной окраски теперь роботизированы. Это не только улучшает равномерность покрытия, но и повышает производительность и безопасность труда на предприятии.

Первопроходцем, сошедшим с конвейера по новой технологии, стал обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space. Автомобиль доступен как в пятиместном, так и в семиместном варианте. Примечательно, что это первый последовательный гибрид, производство которого налажено на территории Российской Федерации. Модель получила не только свежий дизайн и полностью переработанный салон, но и улучшенную силовую установку. По информации «Российской Газеты», ранее бренд также представлял специальную версию другого своего кроссовера, i-Sky.

Планы у компании амбициозные. К 2032 году Evolute намерен достичь уровня локализации в 5500 баллов. Это означает, что подавляющее большинство деталей и компонентов для сборки машин будет производиться в нашей стране. На текущий момент, как заявляют в «Моторинвесте», все работы по развитию производственных мощностей идут строго по утвержденному графику.

Упомянутые марки: Evolute
Похожие материалы Эволют

