Завод Ford во Всеволожске купили корейцы. Вместо машин там будут выпускать запчасти
Сумма сделки не озвучивается, но при этом есть данные, что на этапе переговоров называлась сумма 6,8 млрд рублей. Азиатская сторона получила 36 объектов недвижимости общей площадью около 69,3 тыс. кв. м, которые расположены на участке в 27 га.
На месте бывшего производства легковых автомобилей Ford новый владелец бизнеса планирует освоить выпуск комплектующих, которые будут поставляться на конвейер, где собираются корейские автомобили. Следует заметить, что Sungwoo Hitech не новичок у нас – она уже имеет опыт изготовления запчастей для автомобилей Hyundai (с 2010 года подобный завод работает в пос. Левашово).
Николай Пашков, вице-президент по инвестициям компании Knight Frank St Petersburg, говорит, что конкуренция за право приобрести активы автопроизводителя была нешуточная, но именно Sungwoo Hitech смогла предложить самые привлекательные условия.
Автосборочный завод Ford долгие годы давал работу огромному количеству людей, проживающих во Всеволожске и его окрестностях. С внесением ясности относительно новой специфики предприятия у местных появилась надежда на получение вакансий. Это особенно актуально с той точки зрения, что за последние годы Всеволожск и поселки рядом прилично разрослись, а ездить на работу в Петербург долго и накладно.
Сотрудники Всеволожского медиацентра не поленились и промониторили сайты по поиску работы, чтобы определить, какой примерный уровень зарплат в перспективе может предложить новый собственник.
Расклад на рынке следующий: для офис-менеджера или же специалиста по подбору кадров предлагается месячный оклад в размере 49 тыс. рублей. Бухгалтеру или инженеру по качеству обещают 53 тыс. рублей. Технические специалисты получают 60 тыс., 70 тыс. и 75 тыс. рублей в месяц.
У готовящегося к перепрофилированию всеволожского завода вакансий пока нет. Оно и понятно: недостаточно приобрести территорию и здания, надо ещё их подготовить для запуска рабочего процесса. Так что, будет ждать развития ситуации.
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