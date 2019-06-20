20 июня 2019, 15:06

Завод Ford во Всеволожске официально закрывается

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Сегодня последний рабочий день для более 700 сотрудников всеволожского предприятия Ford. Сборочный конвейер остановили еще 13 июня. Завод полностью прекратит работу 26 июня и будет законсервирован.
Завод Ford во Всеволожске официально закрывается
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Компания Ford планирует сохранить в России 99% дилерской сети после завершения продаж в нашей стране легковых ...
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Рабочие всеволожского «Форда» уже давно трудятся в режиме четырехдневной рабочей недели, поэтому четверг, 20 июня, станет для них последним рабочим днем на закрывающемся предприятии. Конвейер остановили неделю назад. Последний Ford Mondeo собрали еще в начале месяца, а 13-го числа с конвейера сошел последний российский Ford Focus. C тех пор сотрудники предприятия наводили в цехах порядок.

Большая часть сотрудников предпочла уволиться заранее, получив дополнительный компенсационный пакет. Остальные работники будут сокращены в сентябре, сообщает интернет-газета Neva.Today. Производственные цеха законсервируют. Дальнейшая судьба завода пока остается неизвестной. Ранее появлялась информация, что к предприятию проявляли интерес некие корейские и китайские автопроизводители.

О планах Ford реструктурировать бизнес, в том числе и в России, стало известно в январе 2019 года. В нашей стране решили сделать ставку на сегмент легкого коммерческого транспорта. СП Ford Sollers займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford сохранит 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford. Остальные дилерские центры сосредоточатся исключительно на гарантийном и постгарантийном ремонте и обслуживании.


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Отзывы по теме
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Завод Ford во Всеволожске официально закрывается
{{material_126582}}Рабочие всеволожского «Форда» уже давно трудятся в режиме четырехдневной рабочей недели, поэтому четверг, 20 июня, станет для них последним рабочим днем на закрывающемся предприятии. Конвейер остановили неделю назад. Последний Ford Mondeo собрали еще в начале месяца, а 13-го числа с конвейера сошел последний российский Ford Focus. C тех пор сотрудники предприятия наводили в цехах порядок.Большая часть сотрудников предпочла уволиться заранее, получив дополнительный компенсационный пакет. Остальные работники будут сокращены в сентябре, сообщает интернет-газета Neva.Today. Производственные цеха законсервируют. Дальнейшая судьба завода пока остается неизвестной. Ранее появлялась информация, что к предприятию проявляли интерес некие корейские и китайские автопроизводители.О планах Ford реструктурировать бизнес, в том числе и в России, стало известно в январе 2019 года. В нашей стране решили сделать ставку на сегмент легкого коммерческого транспорта. СП Ford Sollers займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford сохранит 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford. Остальные дилерские центры сосредоточатся исключительно на гарантийном и постгарантийном ремонте и обслуживании.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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