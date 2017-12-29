Завод Great Wall в России начнет работать в следующем году
Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 150 тыс. автомобилей. За счет завода в регионе появится 2 500 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство сборочной площадки составили 500 млн долларов. В настоящий момент на площадке уже почти достроены корпуса.
Сейчас российская сторона завершает создание железной дороги и автомагистрали, которые помогут отгружать продукцию и доставлять ее до дилеров. Со временем 60 % производственных мощностей компании Great Wall будет находиться на территории России.
Добавим также, что согласно озвученной ранее информации, Great Wall собирался выпускать в России 4 модели вседорожников Haval – помимо H6 Coupe это H2, H8 и H9. За исключением H6 они уже представлены на российском рынке.
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