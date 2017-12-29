29 декабря 2017, 18:09

Завод Great Wall в России начнет работать в следующем году

Первое производственное предприятие Great Wall в России уже заработает в 2018 году. В сентябре на заводе будут осуществляться пуско-наладочные работы, а выпуск машин наладят к концу года.
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Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 150 тыс. автомобилей. За счет завода в регионе появится 2 500 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство сборочной площадки составили 500 млн долларов. В настоящий момент на площадке уже почти достроены корпуса.

Сейчас российская сторона завершает создание железной дороги и автомагистрали, которые помогут отгружать продукцию и доставлять ее до дилеров. Со временем 60 % производственных мощностей компании Great Wall будет находиться на территории России.

Добавим также, что согласно озвученной ранее информации, Great Wall собирался выпускать в России 4 модели вседорожников Haval – помимо H6 Coupe это H2, H8 и H9. За исключением H6 они уже представлены на российском рынке.

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Отзывы по теме
Форум Great Wall SAFE SUV
помогите на третей передаче троит. бензин жирет много. машина 2006г. на всех передачах норма а на третей все плохо. пробовал у себя кулибину подкинуть чтобы подключить к компу. комп машину невидет
андрей
Форум Great Wall DEER G3
| Кому: Юрий Поддержу ваш отзыв. Единственное что от себя все-таки добавил бы, это то, что слабоват он по мощности. Машина здоровенная, а лошадок 105 только. Просто есть с чем сравнить - тойота тундра на фирме тоже есть. Вот там мощная машина и надежная. А китаец он хоть и по цене вышел в раза два дешевле ...
Keks
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Помогите не могу найти рулевую тягу нет в продаже может есть аналог???
Ирина
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Завод Great Wall в России начнет работать в следующем году
Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 150 тыс. автомобилей. За счет завода в регионе появится 2 500 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство сборочной площадки составили 500 млн долларов. В настоящий момент на площадке уже почти достроены корпуса.Сейчас российская сторона завершает создание железной дороги и автомагистрали, которые помогут отгружать продукцию и доставлять ее до дилеров. Со временем 60 % производственных мощностей компании Great Wall будет находиться на территории России.Добавим также, что согласно озвученной ранее информации, Great Wall собирался выпускать в России 4 модели вседорожников Haval – помимо H6 Coupe это H2, H8 и H9. За исключением H6 они уже представлены на российском рынке.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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