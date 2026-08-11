«Восход» солнца: Легендарные мотоциклы ЗиД вернулись в строй — сколько они теперь стоят

Завод имени Дегтярева вернул мотоциклы: новые модели и цены ниже рынка

Ковровский завод имени Дегтярева неожиданно возобновил выпуск мотоциклов, предложив сразу несколько новых моделей по ценам, которые заметно ниже большинства аналогов. Это событие может изменить ситуацию на рынке доступной мототехники в России.

Ковровский завод имени Дегтярева неожиданно возобновил выпуск мотоциклов, предложив сразу несколько новых моделей по ценам, которые заметно ниже большинства аналогов. Это событие может изменить ситуацию на рынке доступной мототехники в России.

Возвращение мотоциклов с конвейера завода имени Дегтярева - событие, которое сложно было предсказать. Еще недавно казалось, что легендарные «Восходы» и «Ковровцы» остались лишь частью истории, но теперь мы вновь предлагаем россиянам доступную мототехнику. Это не просто ностальгия: речь идет о уникальных моделях, которые можно купить по цене, вызывающей удивление даже у опытных байкеров.

История Ковровского завода начинается в 1946 году, когда появился первый «Ковровец» К-125. Позже на его базе появилась целая линейка, а в 1965 году появилось имя «Восход». В советские годы эти мотоциклы были символом доступности и простоты. К примеру, «Восход 3М» 1983 года отличался уже 14-сильным мотором и современной для своего времени конструкцией. Яркие цвета и узнаваемый силуэт сделали его любимцем многих стран.

После распада СССР мотопромышленность в России переживала тяжелые времена. Спрос на отечественные мотоциклы резко упал, попытка завода имени Дегтярева вернуть интерес к рынку не привела к результату. Экспериментальные модели вроде «Совы» не смогли вернуть популярность. Однако сейчас ситуация меняется: на официальном сайте ЗиД вновь появились мотоциклы, и их стоимость вызывает настоящий ажиотаж среди любителей техники.

В актуальной линейке завода представлены как классические дорожные мотоциклы, так и мопеды. Самая доступная модель - ЗиД-125 со 120-кубовым четырехтактным двигателем мощностью 5 кВт и крутящим моментом 8,6 Н·м. Максимальная скорость - 75 км/ч, цена - всего 86 800 рублей. Для новой техники это целесообразно создать порог на рынке. Следующий вариант - ЗиД-250 с 225-кубовым мотором и 14 л.с., который подойдет для поездок по бездорожью и активного отдыха. Его стоимость – 144 000 рублей. Флагман линейки - ЗиД-300-01 с 283-кубовым двигателем, жидкостным охлаждением и мощностью 21 л.с., способный разгоняться до 120 км/ч. Официальная цена не указана, но на входных площадках она составляет около 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в конструкциях новых мотоциклов ЗиД используется немалое количество китайских комплектующих. Это компромисс, который позволяет удерживать низкую цену и не прекращать производство. Для многих покупателей важна доступность и простота обслуживания, а не стопроцентная отечественная сборка. Такой подход позволяет сохранить преемственность мировых тенденций и сделать мототехнику вновь появившейся.

Интересно, что подобные попытки возродить советские мотоциклетные бренды принадлежали и другим заводам. Например, Ирбитский завод недавно выпустил модель с китайским мотором, о чем рассказывали в материалах о новом Урал Neo 500 . Это подтверждается тенденцией: российские производители ищут пути выживания, сочетая отечественные традиции и зарубежные технологии.

Для российского рынка возвращение ЗиД - это не только повод для ностальгии, но и реальный шанс получить недорогой транспорт для деревни, рыбалки или поездки по проселочным дорогам. Согласно данным, спрос на простую и надежную мототехнику в регионах остается стабильно высоким. Важно, что новые модели ЗиД не претендуют на премиум-сегмент, а честно выполняют свою задачу — быть доступными для передвижения. Это может стать необходимостью для других производителей, которые ищут баланс между ценой, качеством и традиционным брендом.