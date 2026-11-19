В России не хватает 6000 мусоровозов: как «Завод КДМ» обошел конкурентов

Общий рынок мусоровозов в России за девять месяцев просел на 9%, однако регистрации техники предприятия выросли. Доля производителя достигла 10%. Важны и востребованные шасси, и положение завода в сегменте КДМ.

Общий рынок мусоровозов в России за девять месяцев просел на 9%, однако регистрации техники предприятия выросли. Доля производителя достигла 10%. Важны и востребованные шасси, и положение завода в сегменте КДМ.

Продажи мусоровозов в России за девять месяцев 2026 года снизились на 9%, но регистрации техники «Завода КДМ» выросли на 21%. Доля предприятия на этом рынке поднялась с 8 до 10%. Годовая потребность российского рынка оценивается примерно в 8 000 мусоровозов при выпуске около 2 000 машин.

В сегменте комбинированных дорожных машин завод сохранил второе место среди российских производителей. Регистрации КДМ за тот же период выросли на 19%.

Столичный рынок меняет общую картину

Генеральный директор ООО «Завод КДМ» Ольга Соловьева оценивает долю предприятия на региональных рынках, без учета столицы, в 21% и называет ее первой по поставкам. Однако на Москву приходится 47% регистраций новых КДМ. Столичный рынок вырос на 31%, тогда как региональные рынки сократились на 9%.

По стране основным шасси для КДМ остается КАМАЗ: на него приходится 80% выпущенных машин этого класса. Среди других используемых марок названы FAW и МАЗ. В перечне есть и ГАЗ.

В собственной структуре производства смоленского предприятия доля КДМ на шасси КАМАЗ составляет 68%. Среди востребованных моделей есть ЭД405В1 на базе КАМАЗ 6520. Завод также выпускает ЭД405А и ЭД405Б на шасси КАМАЗ 65115.

Какие шасси выбирают для мусоровозов

«Завод КДМ» выпускает мусоровозы под маркой «СМ» с 2020 года в рамках проекта «Ключ чистоты». Линейка заднезагрузочных машин включает модели СМ8 и СМ16, а также СМ18 и СМ22 с объемом кузова от 8 до 23 м³; СМ16 рассчитан на 17,5 м³, максимальный объем кузова СМ22 достигает 23 м³. Технику предлагают более чем в десяти модификациях на шасси КАМАЗ и МАЗ. Также доступны варианты на JAC и SHACMAN, КАМАЗ Компас и Валдай 12.

На базе МАЗ в текущем году предприятие выпустило 59% мусоровозов. В линейке есть транспортные СМ22 объемом 23 куб. м на шасси МАЗ 6312 и модификации СМ16 с кузовом объемом 17,5 куб. м на МАЗ 5340. Самой востребованной назвали СМ16-01 с портальным подъемником. Обновленную версию показали на выставке «ВэйстТэк 2026».

Для версии СМ16-01 «Стандарт» около 90% гидроцилиндров заменили российскими и белорусскими изделиями. Давление в гидросистеме снизили с 250 до 180 бар при заявленном усилии прессования 32 000 кгс. В загрузочном устройстве вместо стали Hardox 450 применили российскую сталь.

Доля мусоровозов на шасси КАМАЗ составила 21% от общего выпуска техники этого вида. Еще 19% пришлись на компактные СМ10 на шасси КАМАЗ Компас 12 и Валдай 12. Эти машины рассчитаны на работу в узких городских пространствах.

При покупке 69% зарегистрированных мусоровозов «Завода КДМ» использовали лизинг. Из них 51% приобрели по льготной государственной программе для техники ЖКХ и обращения с отходами. Оператор программы - Росагролизинг.

Предприятие также сообщило о новых модификациях КДМ ЭД405А и ЭД244. Завод обновил линейку отвалов и модернизировал мусоровоз СМ16-01 с универсальным кузовом. В марте 2026 года предприятие открыло сборочный цех площадью 1 400 м². По данным компании, расширение позволит увеличить годовой выпуск на 20% и сократить сроки поставки.

Отдельное направление - участие в проекте Минприроды и Минпромторга по созданию мусоровоза СМ14 на базе КАМАЗ поколения К5. Для него предусмотрена оптимальная нагрузка на оси.