19 октября 2017, 11:02

Завод Lamborghini приспособили для выпуска Urus

Lamborghini удвоила производственные площади своего завода с 80 000 кв.м до 160 000 кв.м. Перемены приурочены к выходу на рынок спортивного кроссовера Urus.
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Завод Lamborghini приспособили для выпуска Urus Lamborghini Urus

Lamborghini Urus
Выпускается с 2015 г.
Новый 15 000 000 Р
В число новых объектов на территории завода войдут линия сборки, предназначенная исключительно для Urus, отдел финального контроля сборки для всех моделей бренда и новое офисное здание. Были построены также испытательный полигон с 13 разными дорожными покрытиями, логистический склад, вторая тригенерационная электростанция, а также энергетический узел для централизации производства всех энергоносителей.

Новая сборочная линия, предназначенная специально для Urus, сочетает в себе современные производственные технологии, которые облегчат труд рабочих при сборке суперкаров.

На производстве задействуют роботов-партнеров для улучшения выполнения повторяющихся операций, требующих повышенного внимания к деталям. В их числе - приклеивание стекол, затягивание болтов на днище суперкара и сборка колес.

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Завод Lamborghini приспособили для выпуска Urus
{{model_3157}} В число новых объектов на территории завода войдут линия сборки, предназначенная исключительно для Urus, отдел финального контроля сборки для всех моделей бренда и новое офисное здание. Были построены также испытательный полигон с 13 разными дорожными покрытиями, логистический склад, вторая тригенерационная электростанция, а также энергетический узел для централизации производства всех энергоносителей.Новая сборочная линия, предназначенная специально для Urus, сочетает в себе современные производственные технологии, которые облегчат труд рабочих при сборке суперкаров.На производстве задействуют роботов-партнеров для улучшения выполнения повторяющихся операций, требующих повышенного внимания к деталям. В их числе - приклеивание стекол, затягивание болтов на днище суперкара и сборка колес.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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