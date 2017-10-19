19 октября 2017, 11:02
Завод Lamborghini приспособили для выпуска Urus
Lamborghini удвоила производственные площади своего завода с 80 000 кв.м до 160 000 кв.м. Перемены приурочены к выходу на рынок спортивного кроссовера Urus.
Lamborghini Urus
Выпускается с 2015 г.
Новый 15 000 000 Р
Новая сборочная линия, предназначенная специально для Urus, сочетает в себе современные производственные технологии, которые облегчат труд рабочих при сборке суперкаров.
На производстве задействуют роботов-партнеров для улучшения выполнения повторяющихся операций, требующих повышенного внимания к деталям. В их числе - приклеивание стекол, затягивание болтов на днище суперкара и сборка колес.
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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