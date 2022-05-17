Завод «Москвич»: новые подробности

Ранее мы писали Кто займется обслуживанием автомобилей Renault после ухода марки из России Все российские активы Renault перешли в госсобственность. Принадлежавшая французской компании доля в АвтоВАЗе ... Читать далее

Накануне стало известно о переходе всех российских активов Renault в госсобственность. Доля французской компании в АвтоВАЗе досталась ФГУП НАМИ, а завод в Москве перешел на баланс столичной мэрии. Жан-Доминик Сенар в эфире японского телеканала NHK сообщил, что «это было очень тяжелым решением, но мы не знаем, когда будут сняты экономические санкции». Он также заявил, что концерн был вынужден пойти на такой шаг, чтобы защитить 45 тысяч своих сотрудников в период, когда заводы остановлены.

Позже стало известно, что если долю в АвтоВАЗе Renault сможет выкупить в течение ближайших 6 лет, то завод в Москве навсегда останется российским. Права обратного выкупа у Renault не будет, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он также сообщил, что завод «потенциально может производить автомобили для такси и для каршеринга». Уже сформирована рабочая группа с крупнейшими столичными агрегаторами такси, чтобы определить важные для будущих автомобилей технические параметры.

Планируется совместно с КАМАЗом и институтом НАМИ найти платформу и необходимый набор комплектующих и начать сборку уже в 2022 году. Для рынка московского такси и каршеринга нужно в год, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч новых машин.

Также стало известно, что директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. В официальном сообщении столичного Дептранса сказано, что до своего назначения Пронин в течение 10 лет занимал руководящие позиции транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли.

Немного прояснилась и судьба моделей Renault, которые собирали на заводе в Москве. Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак сообщил, что уже достигнута договоренность с компанией Renault о возможности производства кроссоверов Renault Duster под брендом Lada на АвтоВАЗе. Информации о судьбе моделей Kaptur и Arkana пока нет. Можно предположить, что и они переедут в Тольятти. Правда, неясно, как будет осуществляться поставка необходимых комплектующих. Сроки начала сборки Lada Duster тоже не называются.

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