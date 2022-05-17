Завод «Москвич»: новые подробности
Фото: РИА Новости
Позже стало известно, что если долю в АвтоВАЗе Renault сможет выкупить в течение ближайших 6 лет, то завод в Москве навсегда останется российским. Права обратного выкупа у Renault не будет, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он также сообщил, что завод «потенциально может производить автомобили для такси и для каршеринга». Уже сформирована рабочая группа с крупнейшими столичными агрегаторами такси, чтобы определить важные для будущих автомобилей технические параметры.
Планируется совместно с КАМАЗом и институтом НАМИ найти платформу и необходимый набор комплектующих и начать сборку уже в 2022 году. Для рынка московского такси и каршеринга нужно в год, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч новых машин.
Также стало известно, что директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. В официальном сообщении столичного Дептранса сказано, что до своего назначения Пронин в течение 10 лет занимал руководящие позиции транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли.
Немного прояснилась и судьба моделей Renault, которые собирали на заводе в Москве. Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак сообщил, что уже достигнута договоренность с компанией Renault о возможности производства кроссоверов Renault Duster под брендом Lada на АвтоВАЗе. Информации о судьбе моделей Kaptur и Arkana пока нет. Можно предположить, что и они переедут в Тольятти. Правда, неясно, как будет осуществляться поставка необходимых комплектующих. Сроки начала сборки Lada Duster тоже не называются.
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 10 875 000 РJeep Wrangler 2021 в Москве
- 1 600 000 РBMW 1 серии 2008 в Москве
- 950 000 РKIA ceed 2014 в Москве
- 6 590 000 РBMW 5 серии 2021 в Москве
- 2 495 000 РKIA Carnival 2017 в Москве
- 7 999 999 РLand Rover Range Rover 2015 в Москве
- 1 190 000 РVolvo S80 2011 в Москве
- 150 000 РИЖ Москвич-412 1979 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий