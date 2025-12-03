Старый i-Pro уходит на пенсию: каким будет его преемник от Evolute?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

3 декабря 2025, 07:54

В России появится новый электромобиль. Он будет доступным и современным. Модель заменит устаревший седан. Производство наладят в Липецкой области. Что это за машина? Узнайте подробности о грядущей новинке.

Липецкий завод «Моторинвест» готовится к запуску производства нового бюджетного электрокара под брендом Evolute. Эта модель придет на смену седану i-Pro, выпуск которого уже прекращен. Как сообщают «Китайские-автомобили.рф», ожидается, что ценовая политика для новинки останется на уровне ее предшественника, что сделает ее одним из самых доступных предложений на рынке.

Седан Evolute i-Pro покинул модельную линейку марки осенью 2025 года. Его история на российском рынке началась в сентябре 22-го, и за это время своих владельцев нашли 3178 электромобилей. Основной причиной для снятия модели с производства стало ее техническое и моральное устаревание. Ведь по своей сути, i-Pro являлся перелицованной версией китайского Dongfeng Aeolus E70 2019 года. А тот, в свою очередь, был построен на базе Nissan Sylphy второго поколения, который увидел свет еще в 2005 году. Кстати, эта платформа B0 хорошо знакома россиянам по седану Nissan Almera, который когда-то собирали на АвтоВАЗе.

Фото: Dongfeng

Ключевым козырем Evolute i-Pro была его стоимость. Без учета государственных субсидий цена составляла 2,5 миллиона рублей, а с поддержкой падала до привлекательных 1,5 миллиона. Автомобиль имел следующие габариты: длина - 4680 мм, ширина - 1720 мм, высота - 1530 мм, при колесной базе в 2700 мм. В движение его приводил 150-сильный электромотор (210 Нм), а батарея емкостью 53 кВт⋅ч обеспечивала запас хода до 433 километров.

Наиболее вероятным кандидатом на роль преемника i-Pro называют обновленную версию Dongfeng Aeolus E70 Pro, представленную в Китае в 2022 году. Не исключено, что в России автомобиль сохранит привычное имя i-Pro. Отличия от старой версии заметны в основном спереди: седан получил новую оптику и переработанный бампер. Сзади изменения косметические, а интерьер и вовсе остался практически без правок.

Фото: Dongfeng

Даже в базовом исполнении Dongfeng Aeolus E70 Pro неплохо оснащен. В список оборудования входят системы ABS и ESC, контроль давления в шинах, крепления ISOFIX, ассистент старта на подъеме, навигация, бесключевой доступ и климат-контроль. Мощность электродвигателя может составлять 150 или 163 л.с. (210 или 230 Нм). Разгон до сотни занимает 9,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. На выбор предлагаются две батареи - на 48,4 и 52,9 кВт⋅ч, обеспечивающие дальность хода в 401 и 433 км.

Новый Evolute, если он действительно появится, вступит в прямую конкуренцию с другим бюджетным электроседаном российской сборки - «Амберавто А5» с калининградского «Автотора». Эта модель, вышедшая на рынок в 2023 году, демонстрирует отличную динамику продаж. По характеристикам «АмберАвто А5» очень близок к китайскому прототипу Evolute: 160-сильный мотор и более емкая батарея на 60,2 кВт⋅ч, позволяющая проехать до 520 км. Однако и цена у него выше: от 3,15 до 3,35 млн рублей без учета госсубсидии.

Упомянутые модели: DongFeng Aeolus E70
Упомянутые марки: Evolute, DongFeng
