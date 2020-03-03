3 марта 2020, 07:53
Завод Nissan сокращает производство
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Петербургский завод Nissan переходит на работу в одну смену. На такой шаг японскую компанию вынудил пойти вовсе не китайский коронавирус, а снижение продаж в России.
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Сейчас на петербургском предприятии выпускают три модели Nissan: Qashqai, X-Trail и Murano. Основной спрос приходится на младший кроссовер линейки – Qashqai. Отчасти это объясняется масштабными закупками модели для каршеринговых парков. По итогам 2019 года Qashqai вошел в ТОП-25 самых востребованных моделей на российском рынке с результатом 25,2 тыс. проданных автомобилей и ростом в 8% к показателям 2018 года.
Одновременно в российском офисе Nissan подчеркнули, что планируемое снижение объемов производства никак не связано с эпидемией коронавируса в Китае. Ранее в компании предупреждали, что из-за проблем с поставками запчастей петербургский конвейер могут приостановить. Сейчас сложностей с поставками комплектующих из Китая нет.
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