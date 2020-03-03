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3 марта 2020, 07:53

Завод Nissan сокращает производство

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Петербургский завод Nissan переходит на работу в одну смену. На такой шаг японскую компанию вынудил пойти вовсе не китайский коронавирус, а снижение продаж в России.
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По итогам 2019 года продажи автомобилей Nissan в России упали на 20%. В январе 2020 года ситуация в целом по стране несколько стабилизировалась. Спрос сократился лишь на 1% к показателям предыдущего года. В сложившейся непростой ситуации на рынке России завод Nissan вынужден в течение нескольких месяцев перейти на работу в одну смену. В компании подчеркнули, что российский рынок остается в числе приоритетных, и завод вернется к двухсменному режиму работы, как только ситуация на рынке улучшится.

Сейчас на петербургском предприятии выпускают три модели Nissan: Qashqai, X-Trail и Murano. Основной спрос приходится на младший кроссовер линейки – Qashqai. Отчасти это объясняется масштабными закупками модели для каршеринговых парков. По итогам 2019 года Qashqai вошел в ТОП-25 самых востребованных моделей на российском рынке с результатом 25,2 тыс. проданных автомобилей и ростом в 8% к показателям 2018 года.

Одновременно в российском офисе Nissan подчеркнули, что планируемое снижение объемов производства никак не связано с эпидемией коронавируса в Китае. Ранее в компании предупреждали, что из-за проблем с поставками запчастей петербургский конвейер могут приостановить. Сейчас сложностей с поставками комплектующих из Китая нет.

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Завод Nissan сокращает производство
{{material_128954}}По итогам 2019 года продажи автомобилей Nissan в России упали на 20%. В январе 2020 года ситуация в целом по стране несколько стабилизировалась. Спрос сократился лишь на 1% к показателям предыдущего года. В сложившейся непростой ситуации на рынке России завод Nissan вынужден в течение нескольких месяцев перейти на работу в одну смену. В компании подчеркнули, что российский рынок остается в числе приоритетных, и завод вернется к двухсменному режиму работы, как только ситуация на рынке улучшится.Сейчас на петербургском предприятии выпускают три модели Nissan: Qashqai, X-Trail и Murano. Основной спрос приходится на младший кроссовер линейки – Qashqai. Отчасти это объясняется масштабными закупками модели для каршеринговых парков. По итогам 2019 года Qashqai вошел в ТОП-25 самых востребованных моделей на российском рынке с результатом 25,2 тыс. проданных автомобилей и ростом в 8% к показателям 2018 года.Одновременно в российском офисе Nissan подчеркнули, что планируемое снижение объемов производства никак не связано с эпидемией коронавируса в Китае. Ранее в компании предупреждали, что из-за проблем с поставками запчастей петербургский конвейер могут приостановить. Сейчас сложностей с поставками комплектующих из Китая нет.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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