16 октября 2017, 12:48

Завод Nissan в Петербурге запустил вторую смену

Nissan объявляет о запуске второй смены производства на заводе в Санкт-Петербурге. Увеличение объема выпуска позволит удовлетворить растущий на российском рынке спрос на модели Qashqai, X-Trail и Murano.
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С июля месяца проводился набор и обучение 457 новых сотрудников для запуска второй смены, которые заняли свои рабочие места на предприятии. В процессе набора нового персонала приняли участие более 10 000 кандидатов на такие вакансии как оператор производственной линии, мастер, начальник участка. 52 сотрудника завода получили возможность занять более высокие должности.

С сегодняшнего дня завод начинает работу в 7:25 утра, а заканчивает в 00:25 ночи. На предприятии действует 5-дневная рабочая неделя (понедельник – пятница).

За первые 9 месяцев 2017 года в России было произведено 52 525 автомобилей Nissan, из них 32 037 на заводе в Санкт-Петербурге. По итогам текущего года компания ожидает увеличение производства на предприятии примерно на четверть по отношению к показателю 2016 года, когда с конвейера сошло 36 464 машины.

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Завод Nissan в Петербурге запустил вторую смену
{{material_120020}} С июля месяца проводился набор и обучение 457 новых сотрудников для запуска второй смены, которые заняли свои рабочие места на предприятии. В процессе набора нового персонала приняли участие более 10 000 кандидатов на такие вакансии как оператор производственной линии, мастер, начальник участка. 52 сотрудника завода получили возможность занять более высокие должности.С сегодняшнего дня завод начинает работу в 7:25 утра, а заканчивает в 00:25 ночи. На предприятии действует 5-дневная рабочая неделя (понедельник – пятница).За первые 9 месяцев 2017 года в России было произведено 52 525 автомобилей Nissan, из них 32 037 на заводе в Санкт-Петербурге. По итогам текущего года компания ожидает увеличение производства на предприятии примерно на четверть по отношению к показателю 2016 года, когда с конвейера сошло 36 464 машины.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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