Завод Nissan в Петербурге запустил вторую смену
Nissan объявляет о запуске второй смены производства на заводе в Санкт-Петербурге. Увеличение объема выпуска позволит удовлетворить растущий на российском рынке спрос на модели Qashqai, X-Trail и Murano.
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Руководство Nissan приняло решение увеличить объем производства на своем петербургском заводе. Для этого в ...Читать далее
С сегодняшнего дня завод начинает работу в 7:25 утра, а заканчивает в 00:25 ночи. На предприятии действует 5-дневная рабочая неделя (понедельник – пятница).
За первые 9 месяцев 2017 года в России было произведено 52 525 автомобилей Nissan, из них 32 037 на заводе в Санкт-Петербурге. По итогам текущего года компания ожидает увеличение производства на предприятии примерно на четверть по отношению к показателю 2016 года, когда с конвейера сошло 36 464 машины.
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