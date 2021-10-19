Завод Saab снова продают: его может купить Xiaomi
Фото: thedrive.com
Сначала NEVS пытался собирать автомобили Saab 9-3. С 2013 по 2014 годы было выпущено порядка 420 единиц экземпляров. Затем начались проблемы с выплатами кредиторам. Вдобавок аэрокосмическая и оборонная компания Saab AB через суд запретила NEVS использовать имя Saab.
С 2014 года NEVS разрабатывает прототип собственного электрокара 9-3 EV, который изначально внешне сильно напоминал оригинальный Saab. Информации о модели практически нет и, судя по всему, до массового производства так и не дошло. В августе 2021 года компания была вынуждена сократить в Швеции 300 из 650 сотрудников.
В 2019 году NEVS присоединилась к китайской группе Evergrande, но и у нее начались финансовые трудности. Как уточняет Reuters, убытки Evergrande за первую половину 2021 года составили 740 млн долларов, что вдвое больше, чем год назад. По информации издания, активы NEVS в Швеции могут продать, чтобы покрыть часть долгов. Одним из наиболее вероятных покупателей называют концерн Xiaomi.
В сентябре стало известно, что Xiaomi создает отдельное подразделение по разработке электромобилей. Работа над первой моделью идет ускоренными темпами. Серийное производство рассчитывают запустить в первой половине 2024 года.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий