21 июля 2017, 11:05

Завод «УАЗ» будет работать не в полную силу

Руководство Ульяновского автомобильного завода не исключает перехода на неполную рабочую неделю из-за падения спроса на отечественные внедорожники. Новый режим будет введен с 11 августа по 31 декабря.
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Последние годы автопроизводитель наблюдал стабильные продажи автомобилей «УАЗ». Но итоги первого полугодия 2017 года оказались печальными: согласно статистике, спрос на российские вездеходы упал на 10%.

Представители завода рассказывают, что заинтересованы в сохранении квалифицированных кадров, общей численности персонала и режима работы в две смены. Также автопроизводитель рассчитывает на повышение продаж и работу с экспортными рынками во второй половине года.

Пресс-служба завода подчеркивает, что переход к новому режиму может быть отменен, если ситуация на рынке изменится и количество продаж вырастет. Чтобы сохранить занятость персонала, работодатель предложит временную работу на дочерних предприятиях и вспомогательных объектах компании.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Завод «УАЗ» будет работать не в полную силу
{{material_120037}}Последние годы автопроизводитель наблюдал стабильные продажи автомобилей «УАЗ». Но итоги первого полугодия 2017 года оказались печальными: согласно статистике, спрос на российские вездеходы упал на 10%.Представители завода рассказывают, что заинтересованы в сохранении квалифицированных кадров, общей численности персонала и режима работы в две смены. Также автопроизводитель рассчитывает на повышение продаж и работу с экспортными рынками во второй половине года.Пресс-служба завода подчеркивает, что переход к новому режиму может быть отменен, если ситуация на рынке изменится и количество продаж вырастет. Чтобы сохранить занятость персонала, работодатель предложит временную работу на дочерних предприятиях и вспомогательных объектах компании.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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