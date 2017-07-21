21 июля 2017, 11:05
Завод «УАЗ» будет работать не в полную силу
Руководство Ульяновского автомобильного завода не исключает перехода на неполную рабочую неделю из-за падения спроса на отечественные внедорожники. Новый режим будет введен с 11 августа по 31 декабря.
Ранее мы писали
Представители Ульяновского автомобильного завода посетили Республику Кот-д’Ивуар. Основной целью визита делегации ...Читать далее
Представители завода рассказывают, что заинтересованы в сохранении квалифицированных кадров, общей численности персонала и режима работы в две смены. Также автопроизводитель рассчитывает на повышение продаж и работу с экспортными рынками во второй половине года.
Пресс-служба завода подчеркивает, что переход к новому режиму может быть отменен, если ситуация на рынке изменится и количество продаж вырастет. Чтобы сохранить занятость персонала, работодатель предложит временную работу на дочерних предприятиях и вспомогательных объектах компании.
Читайте по теме
«УАЗ» увеличит поставки на экспорт вдвое
17.02.2017, 19:02
Автобронетанковым мастерством блеснут в Острогожске
24.06.2016, 18:35
В кризис присматриваемся к своим пикапам
13.05.2016, 19:34
УАЗ готовится встретить свое 75-летие
24.03.2016, 10:07
УАЗ: экспорт активнее местных продаж
20.01.2014, 14:55
UAZ: Петербургское досье
13.08.2010, 10:35
Читайте по теме
«УАЗ» увеличит поставки на экспорт вдвое
17.02.2017, 19:02
Автобронетанковым мастерством блеснут в Острогожске
24.06.2016, 18:35
В кризис присматриваемся к своим пикапам
13.05.2016, 19:34
УАЗ готовится встретить свое 75-летие
24.03.2016, 10:07
УАЗ: экспорт активнее местных продаж
20.01.2014, 14:55
UAZ: Петербургское досье
13.08.2010, 10:35
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное