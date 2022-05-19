19 мая 2022, 11:53
Завод Yokohama в Липецке решил возобновить работу после угроз губернатора
Шинный завод японской компании Yokohama планирует частично возобновить работу в начале июня. Выходить на докризисные объемы производства будут постепенно, но все сотрудники начнут получать полноценную зарплату.
Автор: Дарья Климова Фото: Новая жизнь
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Фото: autonews.ru
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Первую поставку каучука на липецком заводе ждут в конце мая. В июне предприятие начнет постепенно возобновлять производство. На первом этапе планируется загружать мощности на 20%, пишет «Ъ-Черноземье». При этом губернатор региона пообещал, что все без исключения сотрудники будут получать 100% зарплаты.
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