Завод Yokohama в Липецке решил возобновить работу после угроз губернатора

Ранее мы писали На сколько в России хватит запасов шин Всплеск спроса на шины весной 2022 года совпал с заявлениями нескольких иностранных производителей о приостановке ... Читать далее

Радостной новостью о выходе завода Yokohama из простоя поделился в соцсетях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, приостановка производства покрышек в конце марта 2022 года была вызвана не политическими причинами, а исключительно отсутствием сырья из-за нарушения логистических цепочек. В апреле Артамонов пригрозил руководству компании лишить завод всех работников, трудоустроив их на другие предприятия, если через месяц производство не будет возобновлено. Он заявил, что высококвалифицированный персонал не должен сидеть месяцами без дела и получать только 2/3 оклада.

Первую поставку каучука на липецком заводе ждут в конце мая. В июне предприятие начнет постепенно возобновлять производство. На первом этапе планируется загружать мощности на 20%, пишет «Ъ-Черноземье». При этом губернатор региона пообещал, что все без исключения сотрудники будут получать 100% зарплаты.

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