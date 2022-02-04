Заводам Volvo не хватает комплектующих: продажи в январе резко упали
Фото: gp.se
По данным газеты «Гетеборг Пост», значительное снижение в январе связано, в основном, с нехваткой комплектующих изделий. В первом месяце 2022-го по всему миру было продано в 47 561 автомобилей Volvo, что на 20,2% меньше, чем в январе 2021 года. При этом, как отмечается, реализация электромобилей Volvo выросла вдвое.
На европейском континенте продажи шведской компании упали еще сильнее - на 24,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но и здесь более половины реализованных в странах Старого света автомобилей Volvo, оказались перезаряжаемыми. На сегодняшний день на электромобили приходится 6,6% всех моделей Volvo, проданных в январе 2022-го.
Если сравнить показатели января этого года с январем 2020 года, то заметим рост в размере 4%. Показатели Volvo Cars за четвертый квартал 2021 года и финансовые отчеты за весь минувший год будут опубликованы через неделю, 11 февраля.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 375 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 7 247 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 3 449 000 РBMW 5 серия 2017 в Москве
- 3 630 000 РLexus LX 2013 в Москве
- 5 990 000 РBMW 3 серия 1994 в Москве
- 2 400 000 РVolvo XC90 2013 в Москве
- 960 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 2 500 000 РNissan Murano 2018 в Москве
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