20 ноября 2017, 15:19
Заводская площадка в Млада-Болеславе станет «электрической»
Производство электромобилей и компонентов к ним является важной частью стратегии развития Skoda Auto, поэтому принято решение уже в 2019 году начать выпуск компонентов для plug-in гибридных моделей Volkswagen Group.
Первая серийная электро-Skoda будет выпущена в том же году: ею станет флагманский Superb с plug-in гибридной силовой установкой – его выпуск наладят в Квасинах. А в 2020-м в Младе-Болеславе стартует выпуск полностью электрической модели.
Свое видение «электриков» будущего с возможностью автономного вождения чехи воплотили в концепте Vision E, впервые представленном в 2017 году. По словам Бернхарда Майера, председателя Совета директоров Skoda Auto, уже в 2025 году планируется предложить 5 полностью электрических моделей в разных сегментах.
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Отзывы по теме
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По поводу места в салоне .... места меньше!!!
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