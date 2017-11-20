20 ноября 2017, 15:19

Заводская площадка в Млада-Болеславе станет «электрической»

Производство электромобилей и компонентов к ним является важной частью стратегии развития Skoda Auto, поэтому принято решение уже в 2019 году начать выпуск компонентов для plug-in гибридных моделей Volkswagen Group.
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Первая серийная электро-Skoda будет выпущена в том же году: ею станет флагманский Superb с plug-in гибридной силовой установкой – его выпуск наладят в Квасинах. А в 2020-м в Младе-Болеславе стартует выпуск полностью электрической модели.

Свое видение «электриков» будущего с возможностью автономного вождения чехи воплотили в концепте Vision E, впервые представленном в 2017 году. По словам Бернхарда Майера, председателя Совета директоров Skoda Auto, уже в 2025 году планируется предложить 5 полностью электрических моделей в разных сегментах.

Дизайн и тюнинг Шкода Суперб

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Заводская площадка в Млада-Болеславе станет «электрической»
Первая серийная электро-Skoda будет выпущена в том же году: ею станет флагманский Superb с plug-in гибридной силовой установкой – его выпуск наладят в Квасинах. А в 2020-м в Младе-Болеславе стартует выпуск полностью электрической модели. Свое видение «электриков» будущего с возможностью автономного вождения чехи воплотили в концепте Vision E, впервые представленном в 2017 году. По словам Бернхарда Майера, председателя Совета директоров Skoda Auto, уже в 2025 году планируется предложить 5 полностью электрических моделей в разных сегментах.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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