Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
Благо, в 2017-м заводы пошли на поправку и порадовали немалым количеством выпускаемых новинок. А где обороты – там и потребительский спрос.
Безусловно, самым знаковым событием в этом отношении стал запуск производства двух отечественных новинок - универсала Lada Vesta SW и его Сross-версии. Специально под новинки на заводе в Ижевске освоили штамповку 79 новых и модифицированных деталей кузова, провели модернизацию цехов сварки, окраски и сборки. Всего на конвейере появилось 38 новых технологических операций. Особый интерес у автомобилистов вызвала версия Vesta SW Cross. Инженеры обеспечили ее подвеской с увеличенным дорожным просветом. В конструкции использованы 33 дополнительные штампованные детали, что позволило увеличить жесткость кузова на кручение.
Важно отметить, что индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге демонстрирует положительную динамику и за полугодие составил 102,9% против 102,7% в аналогичном периоде 2016 года. Значительный вклад в темпы роста машиностроительного комплекса внесло увеличение на 31% выпуска легковых автомобилей. За полугодие 2017 года в городе на Неве выпущено 170,4 тыс. автомобилей. Благодаря этому доля петербургского автопрома в структуре всероссийского автомобильного производства превысила 25%.
Не остался в стороне и столичный завод Renault. С конвейера предприятия сошел 350-тысячный Duster. Юбилейным стал внедорожник черного цвета с 2-литровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом в версии Luxe Privilege. Примечательно, что серийное производство «Дастера» в России началось в декабре 2011 года, но высокий спрос на модель позволил в столь короткий срок достичь такой отметки.
Чуть забегая вперед, скажем, что в I квартале 2018 года на заводе в Нижнем Новгороде будет запущено локальное производство Skoda Kodiaq. Как полагают представители компании, это окажет положительное влияние на сроки поставок и объемы производства в России. Также разработчикам удастся расширить линейку двигателей и комплектаций кроссовера.
Укрепление экономики поспособствовало и налаживанию отношений между российскими и иностранными концернами. К примеру, «КамАЗ» будет выпускать автокомпоненты с помощью голландцев. В Набережных Челнах состоялись переговоры по вопросам разработки подвески, системы рулевого управления на карьерных самосвалах КАМАЗ-65805 и КАМАЗ-65807, а также системы управления колёсными осями на полуприцепах. Правда, дальнейшая судьба проекта пока не ясна.
Концерн BMW намерен создать собственное предприятие на территории особой экономической зоны в Калининграде. На этом заводе будет осуществляться сварка и окраска кузовов. По предварительным данным, позже может быть налажено производство трансмиссий и двигателей, но в малом количестве. В настоящее время руководство марки анализирует подходящие для строительства регионы России и находится в стадии принятия решения.
Собственный завод в России по производству легковых автомобилей появится и у Mercedes-Benz. Возведение завода обойдется концерну Daimler в 300 000 000 евро, автомобильное предприятие будет располагаться в Есипово Солнечногорского района. Стоит отметить, что в компании не рассчитывают на завод больших масштабов, ежегодная нагрузка на предприятие будет порядка 25 000 авто.
Вторую производственную смену запустил петербургский завод Nissan. Увеличение объема выпуска позволит удовлетворить растущий спрос на Qashqai, X-Trail и Murano. С июля проводился набор и обучение 457 новых сотрудников для запуска второй смены, которые заняли свои рабочие места на предприятии.
Не обошлось и без кадровых перестановок. Николя Фебве назначен генеральным директором завода «ПСМА Рус» в Калуге. Топ-менеджер продолжит модернизацию завода, будет налаживать логистические потоки, расширять локальные закупки и усиливать экспортный потенциал предприятия.
После анонса «ГАЗели» с автоматической трансмиссией нижегородский автопроизводитель объявил, что намерен выпустить полностью электрический микроавтобус. По предварительным данным, он будет оснащен 2 электромоторами, суммарная мощность которых составит 122 л.с. Заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления расстояния в 120 км, а максимальная скорость составит 100 км/ч.
И еще несколько заграничных, но не менее важных новостей автопрома. «Группа ГАЗ» начала производство фургонов-комби на мощностях турецкого предприятия в Сакари. Машины должны расширить модельный ряд, разнообразив тем самым выбор турецких клиентов. А вот Renault планирует запуск производства своих автомобилей на территории Ирана. Концерн подписал соглашение с Организацией промышленного развития и реновации Ирана на создание СП по выпуску легковых транспортных средств. Мощность завода составит 150 тыс. единиц в год.
Не очень хорошая новость ждала поклонников автомобилей Lotus. В уходящем году завершилась процедура приобретения холдингом Geely контрольного пакета акций британского бренда. Кроме того, китайский автопроизводитель будет иметь эксклюзивные права на малазийский Proton. Geely будет отвечать за стратегическое развитие портфеля, используя свои технологические, исследовательские и управленческие ресурсы.
Сообщается, что концептуальное направление останется за Lotus и Proton, но время покажет. Opel, в свою очередь, обрел французские корни. Концерн PSA Peugeot Citroen получил одобрение антимонопольного ведомства Европейского союза на покупку европейского подразделения General Motors (GM).
Зато «придворное» тюнинг-ателье Volvo - Polestar обрело полную независимость и уже планирует в следующем году продавать свою первую самостоятельную модель. На фоне «Лотуса» и «Опеля» это выглядит настоящей победой тюнеров. В третьей части нашего обзора мы расскажем о главных новинках этого года и вспомним тех, кто вернулся в Россию после стабилизации курса рубля.
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