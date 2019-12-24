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24 декабря 2019, 16:34

Заводы АвтоВАЗа уходят в отпуск до 9 января

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Волжский автозавод и предприятие Lada Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск с 25 по 31 декабря 2019 года, затем сотрудники будут отдыхать, как и большинство россиян, с 1 по 8 января 2020 года.
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АвтоВАЗ объявил об очередном плановом отпуске, который начнется с 25 декабря 2019 года. Далее сотрудники продолжат отдыхать вместе со всей страной в новогодние каникулы. Конвейеры Волжского и Ижевского автозаводов заработают вновь 9 января 2020 года. Поскольку отпуск был запланирован заранее, на складах дилеров создали необходимый запас продукции – автомобилей и комплектующих - достаточный, чтобы удовлетворить спрос в новогодние праздники.

Во время приостановки конвейера на предприятиях проведут модернизацию оборудования и продолжат внедрять производственную систему Alliance Production Way. Кроме того, запланированы работы по улучшению условий труда сотрудников.

В настоящее время на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти по принципу полного цикла выпускают автомобили Lada (Granta, Largus, Xray и 4x4), Renault (Logan и Sandero, а также их вседорожные версии Stepway) и Datsun (on-DO и mi-DO). Ижевский автозавод занимается сборкой исключительно автомобилей семейства Lada Vesta.


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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Заводы АвтоВАЗа уходят в отпуск до 9 января
{{material_128472}}АвтоВАЗ объявил об очередном плановом отпуске, который начнется с 25 декабря 2019 года. Далее сотрудники продолжат отдыхать вместе со всей страной в новогодние каникулы. Конвейеры Волжского и Ижевского автозаводов заработают вновь 9 января 2020 года. Поскольку отпуск был запланирован заранее, на складах дилеров создали необходимый запас продукции – автомобилей и комплектующих - достаточный, чтобы удовлетворить спрос в новогодние праздники.Во время приостановки конвейера на предприятиях проведут модернизацию оборудования и продолжат внедрять производственную систему Alliance Production Way. Кроме того, запланированы работы по улучшению условий труда сотрудников.В настоящее время на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти по принципу полного цикла выпускают автомобили Lada (Granta, Largus, Xray и 4x4), Renault (Logan и Sandero, а также их вседорожные версии Stepway) и Datsun (on-DO и mi-DO). Ижевский автозавод занимается сборкой исключительно автомобилей семейства Lada Vesta.
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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