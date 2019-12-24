24 декабря 2019, 16:34
Заводы АвтоВАЗа уходят в отпуск до 9 января
- 416
- 0
Волжский автозавод и предприятие Lada Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск с 25 по 31 декабря 2019 года, затем сотрудники будут отдыхать, как и большинство россиян, с 1 по 8 января 2020 года.
Ранее мы писали
Уходящий 2019 год стал для отечественной марки Lada вполне успешным. На рынок выпустили сразу несколько новинок ...Читать далее
Во время приостановки конвейера на предприятиях проведут модернизацию оборудования и продолжат внедрять производственную систему Alliance Production Way. Кроме того, запланированы работы по улучшению условий труда сотрудников.
В настоящее время на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти по принципу полного цикла выпускают автомобили Lada (Granta, Largus, Xray и 4x4), Renault (Logan и Sandero, а также их вседорожные версии Stepway) и Datsun (on-DO и mi-DO). Ижевский автозавод занимается сборкой исключительно автомобилей семейства Lada Vesta.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве