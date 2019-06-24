24 июня 2019, 15:29

Заводы Ford уйдут с молотка

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Руководство Ford приняло решение выставить на торги свои предприятия во Всеволожске и Набережных Челнах. По слухам, компания уже ведет переговоры о продаже производственных мощностей с Hyundai.

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Компания Ford планирует сохранить в России 99% дилерской сети после завершения продаж в нашей стране легковых ...
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«В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — цитирует ТАСС главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Напомним, что Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. О планах производителя реструктурировать бизнес, в том числе и в России, стало известно в январе 2019 года.

В нашей стране в компании решили сделать ставку на сегмент легкого коммерческого транспорта. СП Ford Sollers займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford сохранит 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford.


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Отзывы по теме
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Заводы Ford уйдут с молотка
{{material_126582}}«В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — цитирует ТАСС главу Минпромторга Дениса Мантурова.Напомним, что Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. О планах производителя реструктурировать бизнес, в том числе и в России, стало известно в январе 2019 года. В нашей стране в компании решили сделать ставку на сегмент легкого коммерческого транспорта. СП Ford Sollers займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford сохранит 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford.
2019-06-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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