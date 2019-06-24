Заводы Ford уйдут с молотка
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Напомним, что Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. О планах производителя реструктурировать бизнес, в том числе и в России, стало известно в январе 2019 года.
В нашей стране в компании решили сделать ставку на сегмент легкого коммерческого транспорта. СП Ford Sollers займется производством и продажей востребованных на российском рынке фургонов Ford Transit. Их собирают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. При этом Ford сохранит 99% дилерской сети, даже после завершения продаж легковых автомобилей. Более половины дилеров займутся продажей фургонов Ford Transit, а также ремонтом и обслуживанием всех легковых автомобилей Ford.
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