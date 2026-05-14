На немецких заводах Mercedes и Volkswagen начнут выпускать танки, потому что спрос на них растет

Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники

В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Новость о возможной смене профиля крупных автозаводов в Германии вызвала бурное обсуждение среди российских автомобилистов. Причина проста: если такие гиганты, как Mercedes и Volkswagen, готовы отказаться от выпуска легковых машин ради бронетехники, значит, на рынке происходят серьезные перемены. Для россиян это сигнал - европейский автопром меняет приоритеты, а значит, привычные модели могут стать еще менее доступными, а новые тренды в производстве затронут и другие страны.

Как сообщает Der Spiegel, европейский производитель танков KNDS проявил интерес к покупке заводов Mercedes в Людвигсфельде и Volkswagen в Оснабрюке. На этих предприятиях сейчас собирают гражданские автомобили, но в ближайшем будущем здесь могут начать выпускать бронемашины. Причина такого шага - кризис в автомобильной отрасли Германии и одновременный рост оборонного сектора. KNDS планирует вложить около миллиарда евро в развитие новых мощностей, рассчитывая на масштабные заказы от европейских государств, которые усиливают военный потенциал.

Особое внимание уделяется ожидаемому контракту с бундесвером: концерн надеется получить заказ на три тысячи бронированных машин Boxer. Несмотря на то, что мощности в Мюнхене уже увеличены до десяти машин в месяц, этого явно недостаточно для выполнения столь крупного заказа. Поэтому KNDS ищет дополнительные площадки, и именно заводы Mercedes и Volkswagen могут стать решением этой задачи.

Интересно, что вместе с производственными линиями Mercedes планирует передать новым владельцам и штат сотрудников. Более двух тысяч рабочих, которые раньше собирали легковые автомобили, теперь могут заняться выпуском танков и бронемашин. Производство легковых моделей Mercedes, по информации Российская Газета, будет перенесено в Польшу. Для многих работников это станет не только сменой профессии, но и возвращением к историческим корням: когда-то на заводе в Людвигсфельде выпускали авиационные двигатели для нужд армии.

Эксперты отмечают, что подобные перемены отражают глобальные тенденции: автопроизводители вынуждены адаптироваться к новым экономическим и политическим условиям. В условиях, когда спрос на гражданские автомобили падает, а оборонная промышленность переживает подъем, такие решения становятся все более логичными. Кстати, похожие процессы затрагивают и другие сферы: например, недавно в Европе обсуждали проблемы с подержанными машинами, которые часто преподносят неприятные сюрпризы владельцам - подробнее об этом можно узнать в материале о скрытых рисках при покупке авто из Европы и Японии на нашем сайте.

В целом, ситуация с передачей заводов Mercedes и Volkswagen под выпуск бронетехники - это не просто новость из Европы, а важный сигнал для всего мирового автопрома. Российским автомобилистам стоит внимательно следить за такими изменениями: они могут повлиять на доступность европейских моделей, структуру рынка и даже на выбор поставщиков комплектующих в будущем.