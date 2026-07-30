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Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 08:26

Заводы Toyota и Honda остановлены после землетрясения в Японии

Заводы Toyota и Honda остановлены после землетрясения в Японии

Почему сбои на японских автозаводах могут повлиять на рынок и что думают эксперты

Заводы Toyota и Honda остановлены после землетрясения в Японии

Сильное землетрясение в Японии нарушило работу сразу нескольких крупных автоконцернов. Toyota и Honda были вынуждены приостановить производство, а поставщики столкнулись с перебоями. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских автомобилистов - объясняем, что происходит на самом деле.

Сильное землетрясение в Японии нарушило работу сразу нескольких крупных автоконцернов. Toyota и Honda были вынуждены приостановить производство, а поставщики столкнулись с перебоями. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских автомобилистов - объясняем, что происходит на самом деле.

Для российских автомобилистов эта новость может стать тревожным сигналом: перебои в работе японских автогигантов способны отразиться на поставках машин и комплектующих по всему миру, включая Россию. После мощного землетрясения в префектуре Кумамото сразу несколько ведущих производителей объявили о временной остановке своих предприятий, что уже вызвало цепную реакцию в отрасли, сообщает Automotive News.

Как сообщает Российская Газета, Toyota была вынуждена отменить вторую смену на трех ключевых заводах на юге Японии: сборочном предприятии Miyata, моторном заводе Kanda и площадке по выпуску гибридных установок Kokura. Попытка быстро восстановить производство 29 июля оказалась неудачной - после повторных толчков и оценки ущерба логистике компания продлила простой всех трех площадок минимум до 31 июля. Это решение принято из-за нестабильности поставок и рисков для персонала.

Honda также приостановила работу своего мотоциклетного завода в Кумамото до конца месяца, чтобы провести ремонт и оценить последствия стихии. В регионе серьезно пострадали и поставщики автокомпонентов, такие как Aisin Kyushu и Ahresty Corp., что дополнительно осложняет ситуацию для всей цепочки производства.

Проблемы затронули не только автопром: производитель полупроводников Renesas Electronics остановил два своих завода для проверки оборудования, а Sony эвакуировала сотрудников и временно заморозила работу фабрик. Это может привести к задержкам в поставках электроники и комплектующих, что особенно чувствительно для современных автомобилей, насыщенных электроникой.

На этом фоне единственным крупным автопроизводителем, которому удалось сохранить стабильную работу, стал Nissan. Его завод Nissan Shatai Kyushu в префектуре Фукуока продолжил выпускать кроссоверы Nissan X-Trail, внедорожники Patrol и Armada, а также премиальные Infiniti QX80 и гибридные модели Kicks e-Power и Serena e-Power. Такой устойчивый ритм работы на фоне массовых остановок выглядит исключением и может дать Nissan временное преимущество на рынке.

Интересно, что среди сотрудников автозаводов, по заявлениям компаний, пострадавших нет. Однако последствия для отрасли могут быть долгосрочными: перебои в производстве и логистике способны вызвать задержки поставок автомобилей и комплектующих, а также повлиять на цены. Подобные ситуации уже не раз приводили к росту стоимости и дефициту отдельных моделей на российском рынке, как это было после природных катастроф в Азии в прошлые годы.

Стоит отметить, что перебои в работе автозаводов из-за природных катастроф - не редкость. Например, статистика страховых случаев из-за непогоды показывает, что число поврежденных автомобилей и суммы выплат в последние годы только растут. Это создает дополнительную нагрузку на производителей и влияет на конечную стоимость автомобилей для потребителей.

В заключение важно подчеркнуть: японский автопром остается одним из ключевых поставщиков для российского рынка, и любые сбои в его работе могут быстро отразиться на доступности и цене машин в России. По имеющимся данным, восстановление производства после подобных катастроф обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель, но последствия для рынка могут ощущаться гораздо дольше. Для тех, кто планирует покупку японского автомобиля или нуждается в оригинальных запчастях, ситуация требует особого внимания.

Упомянутые марки: Toyota, Honda
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