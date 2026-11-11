1600 лошадиных сил и танковый привод: для чего китайцы создали этого монстра на гусеницах?

Мощнее культового John Deere почти в два раза: какую гигантскую машину представили в Китае?

На выставке в Китае показали необычный трактор. Его характеристики заметно превосходят привычные ориентиры сегмента. Новый Zoomlion 9DX получил четырехгусеничную схему с танковым приводом и развивает до 1600 л.с.

На выставке в Китае показали необычный трактор. Его характеристики заметно превосходят привычные ориентиры сегмента. Новый Zoomlion 9DX получил четырехгусеничную схему с танковым приводом и развивает до 1600 л.с.

У прежнего лидера John Deere 9RX 830 максимальная мощность составляет 913 л. с. На этом фоне показатели нового Zoomlion 9DX выглядят особенно внушительно: производитель заявляет суммарную мощность гибридной системы 1600 л. с., или около 1193 кВт, и пиковый крутящий момент 7200 Н·м, примерно 5300 фунт-футов. Эти цифры относятся к заявленной суммарной мощности 9DX. Показатели тракторов с обычным двигателем могут указываться по иной методике.

Zoomlion 9DX представили 26 октября 2026 года на Китайской международной выставке сельскохозяйственной техники. Силовая установка объединяет дизельный двигатель с электрической системой напряжением 800 вольт и двумя электромоторами, работающими в общем силовом контуре. Farmtario сообщает, что Zoomlion самостоятельно разработала шасси и ключевые компоненты. Системы управления компания также создала собственными силами.

У 9DX четырехгусеничная схема с танковым приводом. John Deere 9RX использует другую архитектуру ходовой части. Бесступенчатая трансмиссия сочетается с гибридной установкой; максимальная скорость заявлена на уровне 40 км/ч, или около 25 миль в час. Трактор, по данным производителя, способен преодолевать уклоны до 12 градусов. Ширина гусениц составляет 30 дюймов, кабина получила независимую подвеску.

Важна и гидравлика: ее производительность составляет 636 л/мин, примерно 168 галлонов США в минуту. Такой поток рассчитан на работу с крупными сельскохозяйственными орудиями, включая сеялки и системы внесения удобрений. Для хозяйств, работающих с навесным оборудованием при высокой нагрузке, производительность гидросистемы остается одним из ключевых параметров наряду с мощностью и тягой.

С подробной спецификацией пока не все ясно. Zoomlion не сообщила тип дизельного двигателя и его рабочий объем. Не раскрыты мощность отдельных электромоторов и емкость аккумулятора. Специалисты допускают установку модификации Cummins X15: такие дизели компания использует в своих буровых комплексах, однако для 9DX это предположение. В публикации Electrek также отмечается, что точные параметры батареи не объявлены.

Для американских фермеров важны и практические вопросы, не только характеристики. Zoomlion представлена в США главным образом складской техникой: погрузчиками и ножничными подъемниками. Высокие пошлины на китайское сельхозоборудование могут помешать массовым продажам. Еще одно препятствие, отсутствие местной сети сервисных центров. К этому добавляется осторожность фермеров при выборе поставщика.

Обслуживание гибридной установки такой мощности потребует специализированного дилерского сервиса. Для независимых хозяйств без доступа к нему эксплуатация 9DX может оказаться затруднительной. Производитель пока не объявил цену, комплектации и сроки поставок.