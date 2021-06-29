ЗАЗ-1103 «Славута»: компактный украинский лифтбек так и не нашел спроса в России
Фото: ZAZ
Начнем с того, что «Славута» лишь на первый взгляд – седан. На деле же он лифтбек, длина которого чуть-чуть не дотягивает до 4 метров. Корма-хвостик сильно раздалась в районе колесных арок, и это ничто иное, как последствия борьбы за пространство в скромном салоне.
Габаритные размеры: 3980x1578x1410 мм – самый что не есть субкомпакт. При этом дорожный просвет на уровне современных кроссоверов – 160 мм. Снаряженная масса – 790 кг. Два десятилетия назад, когда в России были официальные продажи продукции ЗАЗ, за «Славуту» просили 3400 долларов.
Сегодня на сайте объявлений лишь пара «заметок» о продаже бэушных машин. За одну просят 37 000 рублей, за вторую – 53 500 рублей. Обе «Славуты» 2004 года выпуска, с одним и тем же 1,2-литровым вариантом мотора. Та, что подешевле, пробежала 111 000 км, вторая около 17 тысяч. Так ли оно на самом деле, сказать трудно – во всяком случае, по внешнему виду машине дашь намного больше.
Внутри тесно, зато какой багажник!
Салон ЗАЗ-1103 хоть и 5-дверный, но тесный: впятером сидеть очень непросто. Водительское кресло отодвигается назад, но трудно даже представить, каково при этом будет заднему седоку. При этом самому водителю, при нормальном положении кресла, также не «айс».
Являясь логическом продолжением «Таврии», ЗАЗ-1103 мог похвастаться слегка улучшенной отделкой салона. В обшивке передних дверей, например, использовались матерчатые вставки и кармашки внизу. Они, конечно же, не такие вместительные, как на современных моделях, но раньше и таковых не было.
Добрых слов для своего времени заслуживало багажное отделение. Оно было отделано коврами (не персидскими, конечно) и довольно много в себя вмещало (до 300 литров), учитывая внешние габариты автомобиля. При складывании заднего ряда сидений образовывалась относительно ровная грузовая площадка. Настоящая фишка – наличие аудиосистемы в базовом исполнении. Издаваемый ею звук, конечно, далек от идеала, но сам факт…
Панель приборов «Славуты» практически без изменений перекочевала с «Таврии». Пластмасса жесткая, но, говорят, она вела себя достойно – не грохотала и не скрипела. Другие пластиковые детали отделки вели себя по-разному. Указатели поворотов имели обыкновение не «самовыключаться» по завершении автомобилем маневра. Чуть запамятовал – и едешь с мигающим поворотником до следующего поворота.
Заднюю не воткнуть
«Болячек» у «Славуты» немало. Из основных и кардинальных –низкий уровень безопасности, слабая шумоизоляция, «ватная» педаль тормоза, еле уловимая нулевая точка рулевого управления, затрудненное включение задней передачи.
Мотор «Славуте» достался новый – рабочим объемом 1,2 литра мощностью 58 л.с. По нынешним (да и по тем временам) – смех и слезы. Нельзя сказать, что с ним ЗАЗ стал намного живее и динамичнее, но трудно отказать движку в ощутимо лучшей тяге на низких оборотах.
|ЗАЗ 1103 1.2 MT
|1.2 л, 58 л.с
|механика
|0-100 - 17.4 с, 147 км/ч
|3980 x 1564 x 1425 мм
|передний
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
С этим мотором не тяжелый автомобиль мог разгоняться до 147 км/ч, при этом в комбинированном режиме расходовал чуть больше 7 литров бензина.
Интересен и тот факт, что у ДВС была особенность – в его конструкции было немало комплектующих японского и корейского производства. Продавцы тогда уверяли, что, благодаря ним, силовой агрегат стал, якобы, на порядок надежнее и долговечнее.
Родной рынок - Украина
Производство ЗАЗ-1103 «Славута» было налажено на Запорожском заводе в марте 1999 года. Годом ранее предприятие посетила группа корейских товарищей из Daewoo, которые и посоветовали пересмотреть список поставщиков комплектующих. Была продолжена разработка более вместительной модели на агрегатах ЗАЗ-1102 «Таврия», которую запорожские конструкторы начали еще в середине 90-х.
Производственная жизнь «Славуты» продолжалась до 2011 года. За все время сборки с конвейера сошло 140 000 машин. Львиная доля расходилась на украинском рынке, а для России цена в 3,5 тысячи долларов оказалась высокой. Потому и большого спроса на нашем рынке не было.
В «самостийной» предложений о продаже подержанных ЗАЗ-1103 «Славута» несравнимо больше. Местные сайты просто пестрят объявлениями из разных городов. Машины, требующие ремонта и после ДТП, продаются от 400 до 600 долларов. Среднестатистический ценник – порядка 2000 долларов, причем, год выпуска на стоимость почти не влияет – можно купить машину как 2002 года, так и 2008-го. Пробеги от 1000 до 180 000 км. Самые дорогие «Славуты» за 3000-3500 долларов, это, как правило, ухоженные экземпляры с относительно неплохим для этой модели оснащением.
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