Перерождение легендарного «горбатого» Запорожца — электромотор и бензин , новый взгляд на классику

ZAZ-965 NEWera: новая концепция с ретро-стилем и электротехнологиями

ZAZ-965 NEWera - не просто рестайлинг, а попытка переосмыслить культовый «горбатый» Запорожец с учетом современных трендов. Концепт сочетает ретро-дизайн, электрическую версию и новые функции, что может изменить восприятие классики на рынке.

В эпоху, когда автомобильная классика возвращается в новом обличье, концепт ЗАЗ-965 NEWera стал настоящим событием для российского рынка. Дизайнер Роман Прядько предложил не просто обновление, а глубокое переосмысление классического «горбатого» Запорожца, который выпускался с 1960 по 1969 годы. Проект сразу вызвал интерес у экспертов и автолюбителей, поскольку он сочетает узнаваемый облик с современными технологиями, включая электрическую модификацию.

Внешний вид NEWera — это диалог между прошлым и будущим. Хромированные светодиодные фары в кольцах, линия остекления и характерный высокий выступающий багажник мгновенно отсылают к советскому прототипу. Однако дизайнер пошёл дальше: вентиляционные прорези на задних крыльях теперь обеспечивают циркуляцию воздуха в салоне, а не охлаждение двигателя, как в классической заднемоторной версии.

Интерьер NEWera полностью отличается от аскетичного салона оригинала. Центральная кнопка запуска, двухспицевая пухлая баранка и современная приборная панель создают ощущение технологичности, сохраняя лишь лёгкие отсылки к прошлому. Посадочная формула 2+2 рассчитана на двоих взрослых спереди и двоих детей сзади, что делает автомобиль комфортным для городской семьи.

Техническая часть концепции требует отдельного внимания. NEWera задумывается как универсальная платформа: возможны как бензиновые, так и полностью электрические версии с литий-ионными аккумуляторами. Габариты — 3825×1630×1550 мм при колёсной базе 2320 мм — делают машину длиннее Kia Picanto, но сохраняют компактность и увеличивают пространство в салоне.

В линейке предусмотрены не только базовые, но и специальные модификации: NewEra-cross, NewEra-rs и NewEra-Odessa с интерьером в светлых тонах. По замыслу автора, NEWera близка по духу к Fiat 500, Citroen C3, Mini Cooper и Volkswagen Beetle, но при этом сохраняет свою собственную индивидуальность. Кстати, интерес к возвращению классических моделей с современными технологиями поддерживается и на основе Fiat, который недавно выпустил гибридную версию с ностальгическим акцентом — подробнее об этом можно узнать в материале о спецверсии Fiat 500 Dolcevita .

NEWera позиционируется как динамичный молодежный двухдверный седан, подходящий для городских и загородных поездок по песчаным и гравийным дорогам. Возвращение к истокам через современные решения может стать не только данью истории истории, но и новым этапом для бренда ЗАЗ. Уже сейчас интерес к концепции высок, и если проект получит развитие, ему удастся занять свое нишу среди автомобилей с характером.

Оригинальный ЗАЗ-965 был одним из самых доступных автомобилей СССР, а его узнаваемый облик стал символом целой эпохи. Современные концепции, вдохновленные классикой, часто становятся успешными благодаря сочетанию ностальгии и новых технологий. Если судить по тенденциям рынка, подобные проекты могут привлечь не только любителей ретро, ​​но и молодых водителей, ищущих необычные решения для города.