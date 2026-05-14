Перерождение легендарного «горбатого» Запорожца — электромотор и бензин , новый взгляд на классику

14 мая 2026, 20:23
ZAZ-965 NEWera: новая концепция с ретро-стилем и электротехнологиями
ZAZ-965 NEWera - не просто рестайлинг, а попытка переосмыслить культовый «горбатый» Запорожец с учетом современных трендов. Концепт сочетает ретро-дизайн, электрическую версию и новые функции, что может изменить восприятие классики на рынке.
В эпоху, когда автомобильная классика возвращается в новом обличье, концепт ЗАЗ-965 NEWera стал настоящим событием для российского рынка. Дизайнер Роман Прядько предложил не просто обновление, а глубокое переосмысление классического «горбатого» Запорожца, который выпускался с 1960 по 1969 годы. Проект сразу вызвал интерес у экспертов и автолюбителей, поскольку он сочетает узнаваемый облик с современными технологиями, включая электрическую модификацию.
Внешний вид NEWera — это диалог между прошлым и будущим. Хромированные светодиодные фары в кольцах, линия остекления и характерный высокий выступающий багажник мгновенно отсылают к советскому прототипу. Однако дизайнер пошёл дальше: вентиляционные прорези на задних крыльях теперь обеспечивают циркуляцию воздуха в салоне, а не охлаждение двигателя, как в классической заднемоторной версии.
Интерьер NEWera полностью отличается от аскетичного салона оригинала. Центральная кнопка запуска, двухспицевая пухлая баранка и современная приборная панель создают ощущение технологичности, сохраняя лишь лёгкие отсылки к прошлому. Посадочная формула 2+2 рассчитана на двоих взрослых спереди и двоих детей сзади, что делает автомобиль комфортным для городской семьи.
Техническая часть концепции требует отдельного внимания. NEWera задумывается как универсальная платформа: возможны как бензиновые, так и полностью электрические версии с литий-ионными аккумуляторами. Габариты — 3825×1630×1550 мм при колёсной базе 2320 мм — делают машину длиннее Kia Picanto, но сохраняют компактность и увеличивают пространство в салоне.
В линейке предусмотрены не только базовые, но и специальные модификации: NewEra-cross, NewEra-rs и NewEra-Odessa с интерьером в светлых тонах. По замыслу автора, NEWera близка по духу к Fiat 500, Citroen C3, Mini Cooper и Volkswagen Beetle, но при этом сохраняет свою собственную индивидуальность. Кстати, интерес к возвращению классических моделей с современными технологиями поддерживается и на основе Fiat, который недавно выпустил гибридную версию с ностальгическим акцентом — подробнее об этом можно узнать в материале о спецверсии Fiat 500 Dolcevita .
NEWera позиционируется как динамичный молодежный двухдверный седан, подходящий для городских и загородных поездок по песчаным и гравийным дорогам. Возвращение к истокам через современные решения может стать не только данью истории истории, но и новым этапом для бренда ЗАЗ. Уже сейчас интерес к концепции высок, и если проект получит развитие, ему удастся занять свое нишу среди автомобилей с характером.
Оригинальный ЗАЗ-965 был одним из самых доступных автомобилей СССР, а его узнаваемый облик стал символом целой эпохи. Современные концепции, вдохновленные классикой, часто становятся успешными благодаря сочетанию ностальгии и новых технологий. Если судить по тенденциям рынка, подобные проекты могут привлечь не только любителей ретро, но и молодых водителей, ищущих необычные решения для города.
28.04.2026, 15:06
Экспортные версии ЗАЗ-965: как «Ялта» удивила Европу качеством и деталями
Экспортные модификации ЗАЗ-965, известные как «Ялта», получили уникальные опции и улучшенную отделку, что сделало их востребованными за рубежом. В чем заключались отличия и почему эти машины ценились выше обычных советских - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
28.04.2026, 06:43
ZAZ-965 NEWera: электромобиль с ретро-дизайном и современным интерьером
ZAZ-965 NEWera - это не просто стилизация под прошлое, а попытка соединить ностальгию с технологическим прогрессом. Концепт вызвал интерес у экспертов и автолюбителей благодаря необычному сочетанию узнаваемого силуэта, электрической версии и универсальной платформы. Почему этот проект может изменить отношение к советским автомобилям - в нашем материале.Читать далее
04.04.2026, 17:21
ZAZ-965 NEWera: новая интерпретация классики с электротягой и современным интерьером
ZAZ-965 NEWera - не просто оммаж культовому «горбатому» Запорожцу, а попытка переосмыслить советскую классику с учетом современных трендов. Концепт сочетает узнаваемый силуэт с инновационными решениями, включая электрическую версию и универсальную платформу. Почему проект вызвал ажиотаж среди экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
30.03.2026, 12:59
НАМИ-074: как советский болид пытался изменить автоспорт и почему не получилось
Мало кто знает, что в начале 60-х годов в СССР пытались создать доступный спорткар для массового автоспорта. НАМИ-074 должен был стать прорывом, но проект быстро столкнулся с неожиданными трудностями. Почему перспективная машина так и не вышла на большой круг, какие решения принимали инженеры и что стало с болидом после закрытия программы - рассказываем, почему эта история важна для всех, кто интересуется отечественными машинами и автоспортом.Читать далее
12.03.2026, 05:23
ZAZ-965 NEWera: концепт с ретродизайном и современными технологиями
Дизайнер Роман Прядько удивил автосообщество свежим взглядом на ЗАЗ-965: концепт NEWera сочетает узнаваемый ретростиль с современными решениями, включая электрическую версию. Почему этот проект вызвал столько обсуждений и как он может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
08.03.2026, 15:01
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Экспортные модификации Запорожцев удивляли качеством отделки и техническими решениями, которые не встречались в обычных советских версиях. Почему эти машины были востребованы за границей и чем отличались от привычных ЗАЗ - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
07.03.2026, 06:31
Почему у «Запорожца» появились знаменитые «уши» и как решали проблему перегрева
В этом материале - история появления «Запорожца», его конструктивные сложности и неожиданные решения инженеров. Почему у машины выросли «уши» и как советские конструкторы боролись с перегревом двигателя - рассказываем подробно.Читать далее
01.03.2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.Читать далее
17.01.2026, 07:06
Самые дешевые автомобили СССР: от мотоколяски до первой «Оки»
В СССР личный автомобиль был мечтой для миллионов. Но существовали модели, которые стоили дешевле остальных. Некоторые из них выдавались только по особым условиям. Узнайте, какие машины считались самыми доступными.Читать далее
24.12.2025, 12:35
ЗАЗ-965: как маленький «Запорожец» стал символом свободы для советских водителей
Маленький ЗАЗ-965 стал для советских людей настоящим окном в мир. Эта машина открыла дорогу к первым самостоятельным поездкам и семейным путешествиям. Узнайте, как «Запорожец» изменил жизнь тысяч автолюбителей и почему его до сих пор вспоминают с теплом. Вспомните эпоху, когда автомобиль был не просто транспортом, а символом личной свободы.Читать далее
-
