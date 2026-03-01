Необычный пикап на базе Запорожца: как создавали и зачем использовали ЗАЗ‑968МП в начале 90-х

ЗАЗ-968МП: редкий пикап из 90-х, который удивил даже заводских инженеров

Ретрообзор ЗАЗ-968МП раскрывает малоизвестные детали создания и эксплуатации уникального советского пикапа. Почему этот автомобиль стал символом перемен и что на нем действительно перевозили - в материале.

ЗАЗ-968МП — это автомобиль, который даже спустя годы вызывает удивление своей неординарностью. Он появился в начале 90-х, когда привычный уклад производства разрушился, а спрос на старые модели упал. Этот пикап, созданный на базе стандартного «Запорожца», стал настоящим отражением эпохи перемен, когда поиск нестандартных решений был единственным способом выжить. В основе его конструкции лежал простой и радикальный подход: с авто снимали обычный кузов, отрезали заднюю часть и усиливали конструкцию трубами и стальными элементами, собирая машины буквально из того, что было под рукой — от фанеры до тонкого металла.

Идея сделать такой пикап серийным продуктом родилась из сложного положения завода, когда производство новых моделей давало сбои. Технически автомобиль мало отличался от донора: заднемоторный V4 объемом 1,2 литра выдавал 40 лошадиных сил, а подвеска оставалась полностью независимой. Запасное колесо в первых версиях размещалось в моторном отсеке, но позже его вернули на привычное место. Салон был минималистичным: сиденья часто ставили от ВАЗ-2101, а приборную панель отделывали пластиком, однако ремней безопасности не предусмотрели вовсе, так как их было просто некуда крепить.

На ходу пикап оставался типичным «Запорожцем»: до 50–60 км/ч он разгонялся бодро, но дальше мотору становилось тяжело. Грузоподъемность редко превышала 150–200 килограммов, а барабанные тормоза без усилителя справлялись с трудом. Тем не менее, мягкая подвеска и приличный дорожный просвет обеспечивали достойную проходимость, а в кабине, вопреки ожиданиям, было довольно просторно.

Основными покупателями ЗАЗ-968МП стали предприятия и организации, частники же приобретали его крайне редко. Этот пикап стал символом времени, когда смекалка и умение адаптироваться выходили на первый план. Интересно, что идея грузовых «Запорожцев» не была новой — в 60-х годах завод уже экспериментировал с моделями ЗАЗ-970 и ЗАЗ-971, но до конвейера они тогда не дошли.

За четыре года выпуска, по разным данным, было собрано всего около двух-трех тысяч таких машин, и каждый экземпляр по-своему уникален из-за отсутствия строгой стандартизации. Сегодня ЗАЗ-968МП — настоящая редкость, памятник эпохе, когда из простых вещей создавали нечто необычное. Его судьба стала иллюстрацией того, как в условиях неопределенности и тотальной экономии рождаются по-настоящему уникальные технические решения.