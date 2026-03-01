Необычный пикап на базе Запорожца: как создавали и зачем использовали ЗАЗ‑968МП в начале 90-х

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 05:26

ЗАЗ-968МП: редкий пикап из 90-х, который удивил даже заводских инженеров

ЗАЗ-968МП: редкий пикап из 90-х, который удивил даже заводских инженеров

Необычный пикап на базе Запорожца: как создавали и зачем использовали ЗАЗ‑968МП в начале 90-х

ЗАЗ-968МП: редкий пикап из 90-х, который удивил даже заводских инженеров

Ретрообзор ЗАЗ-968МП раскрывает малоизвестные детали создания и эксплуатации уникального советского пикапа. Почему этот автомобиль стал символом перемен и что на нем действительно перевозили - в материале.

Ретрообзор ЗАЗ-968МП раскрывает малоизвестные детали создания и эксплуатации уникального советского пикапа. Почему этот автомобиль стал символом перемен и что на нем действительно перевозили - в материале.

ЗАЗ-968МП — это автомобиль, который даже спустя годы вызывает удивление своей неординарностью. Он появился в начале 90-х, когда привычный уклад производства разрушился, а спрос на старые модели упал. Этот пикап, созданный на базе стандартного «Запорожца», стал настоящим отражением эпохи перемен, когда поиск нестандартных решений был единственным способом выжить. В основе его конструкции лежал простой и радикальный подход: с авто снимали обычный кузов, отрезали заднюю часть и усиливали конструкцию трубами и стальными элементами, собирая машины буквально из того, что было под рукой — от фанеры до тонкого металла.

Идея сделать такой пикап серийным продуктом родилась из сложного положения завода, когда производство новых моделей давало сбои. Технически автомобиль мало отличался от донора: заднемоторный V4 объемом 1,2 литра выдавал 40 лошадиных сил, а подвеска оставалась полностью независимой. Запасное колесо в первых версиях размещалось в моторном отсеке, но позже его вернули на привычное место. Салон был минималистичным: сиденья часто ставили от ВАЗ-2101, а приборную панель отделывали пластиком, однако ремней безопасности не предусмотрели вовсе, так как их было просто некуда крепить.

На ходу пикап оставался типичным «Запорожцем»: до 50–60 км/ч он разгонялся бодро, но дальше мотору становилось тяжело. Грузоподъемность редко превышала 150–200 килограммов, а барабанные тормоза без усилителя справлялись с трудом. Тем не менее, мягкая подвеска и приличный дорожный просвет обеспечивали достойную проходимость, а в кабине, вопреки ожиданиям, было довольно просторно.

Основными покупателями ЗАЗ-968МП стали предприятия и организации, частники же приобретали его крайне редко. Этот пикап стал символом времени, когда смекалка и умение адаптироваться выходили на первый план. Интересно, что идея грузовых «Запорожцев» не была новой — в 60-х годах завод уже экспериментировал с моделями ЗАЗ-970 и ЗАЗ-971, но до конвейера они тогда не дошли.

За четыре года выпуска, по разным данным, было собрано всего около двух-трех тысяч таких машин, и каждый экземпляр по-своему уникален из-за отсутствия строгой стандартизации. Сегодня ЗАЗ-968МП — настоящая редкость, памятник эпохе, когда из простых вещей создавали нечто необычное. Его судьба стала иллюстрацией того, как в условиях неопределенности и тотальной экономии рождаются по-настоящему уникальные технические решения.

Упомянутые модели: ЗАЗ 968
Упомянутые марки: ЗАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ZAZ

Похожие материалы ZAZ

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Пермский край Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться