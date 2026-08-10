Архитектурный памятник 1930-х годов получил новый статус Петербурга - что изменится

Здание на улице Комсомола признано культурным наследием Петербурга

В Петербурге изменился статус одного из зданий. Архитектурный объект теперь под охраной. История постройки уходит в прошлое столетие. Подробности читайте в нашем материале.

В Петербурге изменился статус одного из зданий. Архитектурный объект теперь под охраной. История постройки уходит в прошлое столетие. Подробности читайте в нашем материале.

В Санкт-Петербурге общественное здание по адресу улица Комсомола, 41, официально включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Это решение подчёркивает историческую и архитектурную ценность постройки, возведённой в середине прошлого века.

Строительство здания началось в 1935 году и продолжалось до 1937 года. Проект разрабатывался в 4-й мастерской «Ленпроекта» под руководством Якова Рубанчика при участии архитекторов А. Балкова и Н. Иоффе. Первоначально объект задумывался как крупный универмаг для Красногвардейского района и отражал планы по развитию городской торговой инфраструктуры того периода.

Ещё до завершения строительства, в 1926 году, между будущим торговым комплексом и вокзалом был установлен памятник Ленину. Однако после возведения здания монумент оказался практически незаметен на фоне массивного фасада. В 1945 году памятник перенесли в центр нового сквера, чтобы он вновь стал заметной городской доминантой.

По архивным фотографиям довоенного и военного времени видно, что здание долго оставалось недостроенным. До конца 1940-х годов существовал лишь каркас с колоннами, перекрытиями и кровлей. Лишь в 1949–1950 годах началась масштабная реконструкция, в ходе которой объект переориентировали под нужды завода Госавиапрома. Над обновлением работали сразу два коллектива: «Ленпроект» (фасадами занималась архитектор Беба Збарж) и ленинградский филиал «Гипроавиапрома».

В ходе работ цокольный этаж украсили замковыми камнями, а фасады, за исключением отдельных гранитных элементов, покрыли терразитовой штукатуркой. Архитектурный стиль здания относят к неоклассицизму, а именно к направлению, известному как «беренсианство». Это название произошло от имени архитектора Петера Беренса — автора знаменитого здания бывшего посольства Германии на Исаакиевской площади.

Сегодня здание на Комсомоле, 41 не только сохраняет черты своего исторического облика, но и становится важной частью культурного ландшафта города. Как сообщает Abn.agency , новый статус объекта позволит обеспечить его охрану и дальнейшее использование в соответствии с требованиями охраны памятников.