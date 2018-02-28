28 февраля 2018, 09:05
Здание Порше Центра Приморский выставлено на торги
Здание автосалона Porsche на Школьной улице в Петербурге в ближайшее время сменит владельца. На 9 апреля назначены торги по продаже имущества предыдущего собственника – ООО «КарерраИнвест». Осенью 2017 года компанию признали банкротом.
Здание автосалона расположено по адресу ул. Школьная, дом 71, корпус 1. Его общая площадь составляет 1 950 кв.метров, а площадь продающегося вместе со зданием участка земли – 6 120 кв.метров. Заявки принимаются с 5 марта по 6 апреля. Торги состоятся 9 апреля. Стартовая стоимость здания с земельным участком – 166, 7 млн рублей. Компания «КарерраИнвест», признанная банкротом, брала кредиты под залог здания автосалона. При этом его оценочная стоимость составляла 723,8 млн рублей.
В настоящее время здание арендует ООО «Автопродикс Спорт», входящая в ГК «Автопродикс». Здесь, по-прежнему, продают автомобили Porsche. Договор аренды является обременением к аукционному лоту. По мнению наблюдателей, именно ГК «Автопродикс» - один из основных претендентов на здание автосалона.
Помимо Порше Центр Приморский в Петербурге действует еще только один салон официального дилера немецкого бренда – Порше Центр Пулково на Пулковском шоссе. Владеет салоном московская компания «Автодом».
Автосалон Порше Центр Приморский не первый и, вероятно, не последний автосалон, выставленный на продажу. В настоящее время Российский аукционный дом принимает заявки на покупку еще двух автосалонов на Придорожной аллее. В одном из них некогда располагался дилерский центр Volkswagen, в другом – BMW. Сейчас оба автосалона закрыты.
Упоминается автосалон Порше Центр Приморский
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16.10.2014, 09:12
Москвичам дали "примерить" Porsсhe
07.07.2014, 18:02
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Отзывы по теме
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
в среднем 12 л
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
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