Здесь все 40 адресов Петербурга, где работают камеры фиксации нарушения проезда перекрестков (сохрани или запомни)
Фото из архива редакции 110km.ru
Как говорят в народе, дурное дело – нехитрое. Новый год принес автомобилистам сюрприз и в этой области. Все 40 адресов отныне оборудованы камерами, количество которых, в зависимости от сложности перекрёстка, варьируется от 10 до 24. К перекресткам-первенцам (ул. Димитрова с Будапештской ул. и Краснопутиловской ул. с Кубинской ул.), как и было анонсировано, добавилось еще 38 адресов.
Предлагаем ознакомиться с полным перечнем адресов установки комплексов фиксации нарушений ПДД на перекрёстках Петербурга:
Рубежи установки ФВФ "Перекресток":
перекрёсток: пр. Стачек – Трамвайный пр.
перекрёсток: Ленинский пр. – ул. Зины Портновой
перекрёсток: пр. Косыгина – ул. Передовиков
перекрёсток: Новоизмайловский пр – Бассейная ул.
перекрёсток: Дунайский пр. – Будапештская ул.
перекрёсток: пр. Народного Ополчения – Краснопутиловская ул.
перекрёсток: пр. Народного Ополчения – Ленинский пр.
перекрёсток: Коллонтай ул. – Бадаева ул. – Искровский пр.
перекрёсток: Славы пр. – Будапештская ул.
перекрёсток: Краснопутиловская ул. – Кубинская ул.
перекрёсток: Большевиков пр. – ул. Тельмана
перекрёсток: Дунайский пр. – Купчинская ул.
перекрёсток: пр. Маршала Жукова – Дорога на Турухтанные о-ва
перекрёсток: ул. Димитрова – Будапештская ул.
перекрёсток: Большевиков пр. – ул. Народная
перекрёсток: Коломяжский пр. – Испытателей пр.
перекрёсток: пр. Луначарского – ул. Есенина
перекрёсток: пр. Просвещения – ул. Есенина
перекрёсток: пр. Просвещения – ул. Демьяна Бедного
перекрёсток: Пискаревский пр. – Бестужевская ул.
перекрёсток: Луначарского пр. – Светлановский пр.
перекрёсток: Маршала Блюхера пр. – Кушелевская дор.
перекрёсток: Просвещения пр. – Брянцева ул.
перекрёсток: Караваевская ул. – ул. Прибрежная
перекрёсток: Большевиков пр. – ул. Крыленко
перекрёсток: Обуховской обороны пр. – Шлиссельбургский пр.
перекрёсток: Солидарности пр. – ул. Кржижановского
перекрёсток: Науки пр. – ул. Обручевых
перекрёсток: Коллонтай ул. – Клочков пер.
перекрёсток: пр. Просвещения – пр. Художников
перекрёсток: Ленинский пр. – ул. Доблести
перекрёсток: Ленинский пр. – пр. Героев
перекрёсток: Благодатная ул. – Кубинская ул.
перекрёсток: Яхтенная ул. – ул. Савушкина
перекрёсток: Фучика ул. – Бухарестская ул.
перекрёсток: пр. Ветеранов – ул. Солдата Корзуна
перекрёсток: Ленинский пр. – ул. Десантников
перекрёсток: Веры Слуцкой ул. – Пролетарская ул.
перекрёсток: Веры Слуцкой ул. – Заводской пр.
перекрёсток: Тверская ул. – Ремизова ул.
«Секут» все, что можно
Вновь смонтированные комплексы способны фиксировать самые различные нарушения правил проезда перекрёстка: проезд на запрещающий сигнал светофора (в том числе мигающий желтый), пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и др.
Как отмечают городские власти, оборудование «установлено в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий». Вся информация о нарушениях ПДД и проезжающем автотранспорте передается с комплексов фотовидеофиксации в ЦАФАП УГИБДД. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов.
Какой предусмотрен штраф?
ПДД запрещают проезд на красный и желтый сигналы светофора. За несоблюдение такого правила КоАП предусматривает штраф размером в 1000 руб. За повторное нарушение автомобилист может остаться без прав на срок от 4 до 6 месяцев или заплатить штраф 5000 руб.
За пересечение стоп-линии с нарушением ПДД на регулируемом перекрестке будет наложен штраф 800 руб. За проезд стоп-линии без остановки на нерегулируемом перекрестке — штраф 500 руб. Понятия «повторного нарушения» за стоп-линию нет. Штраф всегда будет одним и тем же, и выписывать его будут столько раз, сколько водитель нарушил ПДД.
Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 руб.
Поворот на перекрёстке из полосы, не предназначенной для этого, облагается штрафом в 1500 рублей.
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