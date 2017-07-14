14 июля 2017, 11:29
ЗДС станет еще дороже
С 22 июля 2017 года изменяются тарифы на проезд по ЗСД для пользователей, которые оплачивают проезд наличными и банковскими картами. Стоимость проезда одной тарифной зоны составит 100 рублей.
Ранее мы писали
Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге потерял почти 10% трафика после того, как был введен платный ...Читать далее
Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы. Это ограничивает возможность водителей с транспондерами проехать в Быстрые полосы, вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей, является причиной отказа от пользования дорогой. Поэтому стоимость проезда автомобилей, оборудованных транспондерами, останется прежней.
Ранее аналогичное изменение тарифа было введено на пунктах взимания платы развязки с Богатырским проспектом. В результате транспортный поток увеличился на 20%. Правда, автомобилисты, которые пользуются ЗСД лишь периодически, почувствовали заметный удар по кошельку.
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
Сотрудники в этом горе автосервисе мягко говоря "редиски". Приехал с одной проблемой, уехал с еще большими трудностями. Мастер, который сдавал машину обматерил меня на чем свет стоит и сказал что это я тупой. Крайне не рекомендую обращаться туда. И машина и нервы целее будут. Обходите стороной!!!
Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное