14 июля 2017, 11:29

ЗДС станет еще дороже

С 22 июля 2017 года изменяются тарифы на проезд по ЗСД для пользователей, которые оплачивают проезд наличными и банковскими картами. Стоимость проезда одной тарифной зоны составит 100 рублей.
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Изменение тарифа при оплате наличными и банковскими картами якобы является необходимой мерой, чтобы увеличить пропускную способность пунктов взимания платы ЗДС.

Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы. Это ограничивает возможность водителей с транспондерами проехать в Быстрые полосы, вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей, является причиной отказа от пользования дорогой. Поэтому стоимость проезда автомобилей, оборудованных транспондерами, останется прежней.

Ранее аналогичное изменение тарифа было введено на пунктах взимания платы развязки с Богатырским проспектом. В результате транспортный поток увеличился на 20%. Правда, автомобилисты, которые пользуются ЗСД лишь периодически, почувствовали заметный удар по кошельку.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Средний кроссовер
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
cudrin
ГрузАвтоСервис | отзывы
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Станислав
Компактный LIFAN X50
Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
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ЗДС станет еще дороже
{{material_118060}} Изменение тарифа при оплате наличными и банковскими картами якобы является необходимой мерой, чтобы увеличить пропускную способность пунктов взимания платы ЗДС.Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы. Это ограничивает возможность водителей с транспондерами проехать в Быстрые полосы, вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей, является причиной отказа от пользования дорогой. Поэтому стоимость проезда автомобилей, оборудованных транспондерами, останется прежней.Ранее аналогичное изменение тарифа было введено на пунктах взимания платы развязки с Богатырским проспектом. В результате транспортный поток увеличился на 20%. Правда, автомобилисты, которые пользуются ЗСД лишь периодически, почувствовали заметный удар по кошельку.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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