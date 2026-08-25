Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 08:03

ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями

ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями

ZEEHO AE6 2026: Три версии, радар и запас хода до 204 км за $1185
ZEEHO, дочерний бренд CFMOTO, вывел на рынок обновленную линейку электроскутеров AE6. Новинки отличаются не только дизайном, но и техническими решениями, которые могут повлиять на развитие городского электротранспорта в ближайшие годы.

Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 08:03

ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями

ZEEHO AE6 2026: Три версии, радар и запас хода до 204 км за $1185

ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями Фото: ZEEHO
ZEEHO, дочерний бренд CFMOTO, вывел на рынок обновленную линейку электроскутеров AE6. Новинки отличаются не только дизайном, но и техническими решениями, которые могут повлиять на развитие городского электротранспорта в ближайшие годы.

ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями

ZEEHO, дочерний бренд CFMOTO, вывел на рынок обновленную линейку электроскутеров AE6. Новинки отличаются не только дизайном, но и техническими решениями, которые могут повлиять на развитие городского электротранспорта в ближайшие годы.

Обновленная серия электроскутеров ZEEHO AE6 сразу привлекла внимание благодаря сочетанию футуристического дизайна и технологических решений, которые редко встречаются в этом сегменте. Линейка включает в себя три модификации: AE6 Pro, AE6 Max и AE6 Ultra, технология которых рассчитана на разные сценарии использования и бюджеты.

AE6 Pro - базовая версия, оснащенная 72-вольтовой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей на 32 А·ч. Такой аккумулятор обеспечивает до 69 км пробега, а электромотор, пиковой мощностью 6,8 кВт, позволяет развивать скорость до 86 км/ч. Для перевозки этого вполне достаточно, особенно если принять во внимание вместительный 32-литровый подседельный кофр и плоскую площадку для ног, что удобно для перевозки.

Средняя модификация AE6 Max получила два литиевых аккумулятора по 32 А·ч (72 В), что увеличивает запас хода до 147 км. Мощность мотора Позволяет разогнаться до 90 км/ч. Оба варианта — Pro и Max — оснащены системой раздельного управления воздушным охлаждением с возможными вентиляторами, что приводит к риску перегрева при интенсивной эксплуатации.

Флагман AE6 Ultra внешняя литиевая батарея на 76 В и 100 А·ч, что обеспечивает до 204 км на одном заряде. Электромотор здесь заметно мощнее: 17,5 кВт пиковой и 9 кВт номинальной мощности, максимальная скорость вращения 110 км/ч. Для охлаждения силовых блоков используется интегрированная система с разными кулерами. В этой версии также появились полусликовые сиденья, задние амортизаторы с выносными бачками и тормозные суппорты от старшей серии AE8.

Особое внимание уделяется комплексу Assist Tech, который доступен в топовой комплектации. Он включает миллиметровый радар для адаптивного круиз-контроля, слепых зон Диптихов, предупреждения о происшествиях и помощи при перестройке. Подобный набор функций редко встречается даже в более дорогих моделях, что может стать новым для традиционных стандартов электроскутеров.

Стоимость версии ZEEHO AE6 Pro на китайском рынке стартует от 7999 юаней (примерно 1185 долларов). Это делает модель одной из наиболее доступных в своем классе с учетом оснащения. Для сравнения, на рынке уже появились электрокроссоверы с продвинутыми ассистентами, как, например, Mazda CX-6e, где также реализованы современные системы помощи водителю - подробнее о них можно узнать в материалах о новых технологиях Mazda CX-6e .

ZEEHO AE6 может стать лидером на рынке городского электротранспорта. Важно отметить, что CFMOTO активно развивает дочерние бренды, обеспечивая инновации и доступность. В России интерес к электроскутерам растет, особенно в крупных городах, где такие решения позволяют экономить на топливе и обслуживании. Кроме того, расширение ассистентов и увеличение запасов хода может сделать аналогичные модели привлекательными для служб доставки и во многих странах мира.

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Дизайн, Новые автомобили, Китайские авто, Электромотоциклы, Новости о самокатах и скутерах
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