Как электромобиль справился с морозами и дорогой в Батуми – неожиданные нюансы

Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму

Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.

Встретиться в морозном Челябинске — испытание не для слабонервных: на улице минус двадцать, ветер пробирает до костей. Именно в таких условиях раскрывается характер электромобиля Zeekr 001. Выбранный в качестве единственного автомобиля, он заменил владельцу классический седан премиум-класса. В семье остался небольшой бензиновый автомобиль, но предпочтение отдается исключительно электротяге.

Данная модель — премиальное подразделение известного концерна, ставшее для бренда настоящим прорывом. В страну Zeekr 001 официально не поставляют, но благодаря параллельному импорту лифтбек с двумя электромоторами и большой батареей стал хитом среди энтузиастов. Существует версия с батареей повышенной емкости, однако она пока недоступна для покупателей.

Покупка состоялась в конце лета, и сразу последовала проверка в деле — путешествие из Челябинска в Батуми, почти три тысячи километров. Тщательно подготовиться не удалось, что лишь подогрело интерес. Уже на первых километрах выяснилось: зарядные станции есть не везде, а если и есть — не всегда с нужными кабелями. В итоге пришлось возвращаться к обычной розетке, которая за пару часов давала лишь пару процентов заряда. В одном из крупных городов ситуация повторилась, и автомобиль впервые оказался на эвакуаторе — батарея разрядилась полностью, включая вспомогательный аккумулятор.

Решение оказалось простым: достаточно было подзарядить вспомогательную батарею, чтобы электроника ожила и машина снова начала принимать заряд. Этот эпизод стал первым уроком: без собственного кабеля и переходников на дальние поездки лучше не выезжать.

Сеть электрозарядных станций развивается неравномерно, но быстро. По пути в Грузию зарядок в некоторых городах не было, а на обратном пути они уже появились. Иногда приходилось заряжаться у частников — например, в Самарской области встретился владелец другого электромобиля, который бесплатно поделился электричеством. По бытовому тарифу полная зарядка обходится недорого, а на скоростных станциях — в несколько раз дороже, но все равно дешевле бензина.

Самым сложным оказался участок между крупными городами, где приходилось экономить заряд и искать розетки в частном секторе. Зато на крупных федеральных трассах скоростные зарядки встречаются регулярно, что позволяет ехать быстро и уверенно. На таких участках автомобиль разгонялся до высоких скоростей, а запас хода на одной зарядке составлял около трехсот километров.

Настоящий вызов для любого электромобиля — зима. Зимой расход энергии значительно вырос, часть уходила на обогрев салона и батареи. В морозы зарядка требуется каждый день, а летом — раз в два-три дня. Электрические нагреватели позволяют быстро прогревать салон, но безрамочные двери иногда примерзают после мойки, а панорамная крыша зимой требует дополнительной шторки.

В снежную бурю автомобиль удивил проходимостью: полный привод, высокий клиренс и чувствительная электроника позволяют уверенно двигаться даже по нечищеным дорогам. Однако длинная колесная база ограничивает возможности на пересеченной местности. Для зимы был найден комплект специализированных шин, хотя их размерность и цена могли бы отпугнуть многих.

Первое техническое обслуживание прошло на семнадцати тысячах километров, хотя по регламенту можно было ждать дольше. Стоимость оказалась скромной, потребовалась только замена салонного фильтра и масла в редукторах. Главный вопрос — надежность батареи в долгосрочной перспективе, но время покажет.

По сравнению с прежним бензиновым премиальным седаном данный электромобиль мягче и не так азартен в управлении, но динамика впечатляет: разгон сопоставим с топовыми бензиновыми моделями, которые стоят в разы дороже. После такого опыта возвращаться к бензину не хочется, хотя интерес к гибридным технологиям тоже присутствует.

Zeekr 001 не продается официально, но уже стала одним из самых популярных электромобилей среди тех, кто не боится новых технологий и готов к приключениям на дорогах. Летом особенно впечатляет разгон — ощущения сравнимы с самыми мощными спортивными автомобилями. Владелец продолжает открывать для себя новые грани электромобильной жизни, не собираясь возвращаться к прошлому.