Реальный тест-драйв Zeekr 001 при -20°C: факты о расходе, запасе хода и нюансах эксплуатации зимой

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 18:06

Проверяем, как Zeekr 001 с батареей 100 кВт·ч ведет себя в настоящую московскую зиму. В материале - честные цифры пробега, особенности зарядки и советы для владельцев электрокаров в холодное время года.

Зимние испытания электромобилей в России превращаются в серьезное испытание как для техники, так и для владельцев. При температуре около минус двадцати даже самые современные модели демонстрируют значительное расхождение с рекламными показателями, а привычный ритм эксплуатации требует кардинального пересмотра. Одним из главных героев таких тестов стал Zeekr 001 со стокиловаттной батареей, на примере которого особенно заметен разрыв между лабораторными цифрами и суровыми реалиями заснеженных трасс.

Производитель заявляет для этой модели запас хода до 741 километра по оптимистичному китайскому циклу, однако на практике московская зима вносит жесткие коррективы. В ходе реального теста при прогретом салоне до +21°С и смешанном режиме движения средний расход энергии составил 33,5 кВт·ч на сотню километров. В итоге от полностью заряженного аккумулятора до критических 5% автомобиль смог проехать лишь 285 километров — почти в два с половиной раза меньше обещаний из буклета, что, впрочем, является вполне ожидаемым результатом для электрокара в условиях сильного холода.

Главная причина столь резкого падения эффективности кроется в неумолимых законах физики. На морозе замедляются химические реакции в батарее, а значительная часть энергии тратится не на движение, а на обогрев салона и самой тяговой батареи, где PTC-нагреватель может потреблять до 7 кВт. Добавьте к этому возросшее сопротивление качению на липком зимнем снегу, более плотный воздух и энергозатраты на подогрев сидений и руля — и итоговый расход энергии закономерно увеличивается в полтора-два раза по сравнению с летними показателями.

Чтобы минимизировать потери пробега в холода, владельцам электромобилей стоит придерживаться нескольких правил. Наиболее эффективно предварительно прогревать салон от зарядной станции, пока машина подключена к сети, отдавать предпочтение подогреву кресел и руля вместо интенсивного обогрева воздуха, а также внимательнее относиться к режимам рекуперации. Кроме того, зарядка на сильном морозе требует предварительного подогрева батареи, иначе процесс будет идти крайне медленно, а сам разъем может обледенеть.

Таким образом, Zeekr 001 сохраняет достойную управляемость и комфорт даже в лютый мороз, однако его главным ограничивающим фактором остается реальная дальность хода. Для жителя мегаполиса с возможностью ночной зарядки в теплом паркинге 285 километров — вполне рабочий показатель, покрывающий несколько дней обычных поездок. Но для тех, кто зависит от общедоступных зарядных сетей или планирует частые междугородние путешествия, такие ограничения становятся ощутимым препятствием.

В конечном итоге, приобретение электромобиля в российских реалиях — это сознательный компромисс между инновационностью и суровой действительностью. Zeekr 001 станет отличным выбором для тех, кто готов адаптироваться к новым правилам эксплуатации и не ждет от техники сверхъестественных способностей бороться с морозом. Технологии стремительно движутся вперед, но пока законы физики оставляют зиму уверенным лидером в этом противостоянии.

Упомянутые модели: Zeekr 001
Упомянутые марки: Zeekr
