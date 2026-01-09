Китайский электрокар удивил на автосалоне в Брюсселе — что скрывает новинка?

9 января 2026, 15:32
Zeekr 7GT: электрический шутинг-брейк с мощностью более 600 л.с. выходит в Европе
Zeekr 7GT дебютировал в Брюсселе и сразу вызвал ажиотаж. Китайский бренд нацелен на европейский рынок. Заказы уже принимаются, цена стартует от 45 990 евро (4,23 млн рублей). В США модель пока не появится. Что еще приготовил Zeekr для Европы?
Китайская компания Zeekr громко заявила о себе на брюссельском автосалоне, представив абсолютно новую технологию шутинг-брейк 7GT. Модель сразу привлекла внимание публики не только своим необычным форм-фактором, но и впечатляющими техническими характеристиками. Zeekr явно не собирается находится в тени европейского рынка электромобилей и готов бросить вызов признанным лидерам сегмента.
Zeekr 7GT – это не просто очередной электрокар из Поднебесной. Автомобиль получил более 600 лошадиных сил, что делает его одним из самых мощных представителей класса. При этом стартовая цена в 45 990 евро выглядит весьма конкурентоспособной на фоне европейских конкурентов. Уже сейчас можно оформить заказ, и, судя по интересу, спрос на новинку будет высоким.
Внешне Zeekr 7GT отличается стремительным силуэтом и спортивными линиями, что редко встречается среди электромобилей подобного типа. Дизайнеры внешне вдохновились классическими шутинг-брейками, но добавили современные акценты и фирменные черты бренда. Внутри - просторный салон с акцентом на цифровые технологии и отделку из премиальных материалов. Все это вызывает амбиции Zeekr занять место среди топовых игроков рынка.
Интересно, что компания пока не планирует выйти с этой моделью на рынок США. Основной фокус - Европа, где спрос на электромобили продолжает расти, а конкуренция становится все жестче. Zeekr предлагает сочетание мощности, стиля и доступных цен, что может способствовать развитию бренда в регионе для европейских покупателей.
Появление Zeekr 7GT - это не просто очередная премьера, это явный сигнал: китайские производители готовы не только догонять, но и опережать европейских конкурентов. В ближайшие месяцы станет ясно, станет ли эта стратегия успешной.
Похожие материалы Зикр
-
28.10.2025, 12:46
В Китае стартовали продажи Zeekr 7X 2026 с 900В и разгоном до 100 за 2,98 секунды
В Китае дебютировал обновленный электрокроссовер Zeekr 7X 2026. Модель получила 900-вольтовую архитектуру, быструю зарядку и систему Nvidia Thor-U. В салоне – холодильник, массаж и инновационный дисплей. Цена стартует от 31 800 долларов. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
20.10.2025, 07:27
Старт предзаказов на Zeekr 7X с новой платформой и мощной электроникой
Zeekr готовит к запуску свой новый электрический кроссовер. Модель получила свежие технологии и три варианта исполнения. Официальная премьера состоится уже 20 октября. Подробности о комплектациях и возможностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.10.2025, 10:05
Обновленный Zeekr 7X 2026 года показал свежий дизайн и ускоренную зарядку
Первые снимки раскрывают перемены во внешности Zeekr 7X 2026 года. Подробности о технических новшествах держатся в секрете. Ожидаются новые моторы и улучшенная зарядка. Официальная премьера состоится в этом году.Читать далее
-
10.09.2025, 08:27
Электрокроссовер Zeekr 7X получил запас хода до 802 км
Производитель представил обновленную версию Zeekr 7X. Модель оснащена более емкой батареей. Дальность хода увеличилась до 802 км. Внешний вид остался прежним.Читать далее
-
09.09.2025, 08:37
Электрический кроссовер Zeekr 7X официально дебютировал на рынке Казахстана
В Алматы представили новый электромобиль. Премиальный SUV выходит на рынок Казахстана. Модель обещает составить серьезную конкуренцию Tesla Model Y и Mercedes EQC. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
09.01.2026, 14:28
Шины будущего: адаптация к дороге и автоматическая защита от проколов
Новые технологии делают автомобили более устойчивыми. Система сама реагирует на изменения покрытия. Водитель всегда в курсе состояния шин. Открываются новые возможности для безопасной езды.Читать далее
-
09.01.2026, 09:57
Почему у АвтоВАЗа так и не появился массовый дизельный двигатель для легковых авто — малоизвестные факты
Дизельные моторы в России всегда были окружены спорами. Почему ВАЗ не решился на массовый дизель? Какие причины мешали запуску? В статье - неожиданные детали и малоизвестные факты. Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
09.01.2026, 07:15
Парадокс рынка: почему китайские автомобили в России стоят вдвое дороже, чем на родине
Цены на китайские машины в России удивляют многих. Почему разница с Китаем так велика? Какие расходы скрыты в финальной цене? В статье - реальные примеры и неожиданные детали. Эксперты раскрывают подводные камни покупки авто из КНР.Читать далее
-
09.01.2026, 06:46
Caterham официально выводит свой новый электроспорткар на рынок США в 2026 году
Caterham готовит сенсацию для американских дорог. Новый электроспорткар дебютировал в Лас-Вегасе. Компания обещает реальный выход на рынок США. Подробности о планах и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
