Китайский электрокар удивил на автосалоне в Брюсселе — что скрывает новинка?

Zeekr 7GT: электрический шутинг-брейк с мощностью более 600 л.с. выходит в Европе

Zeekr 7GT дебютировал в Брюсселе и сразу вызвал ажиотаж. Китайский бренд нацелен на европейский рынок. Заказы уже принимаются, цена стартует от 45 990 евро (4,23 млн рублей). В США модель пока не появится. Что еще приготовил Zeekr для Европы?

Китайская компания Zeekr громко заявила о себе на брюссельском автосалоне, представив абсолютно новую технологию шутинг-брейк 7GT. Модель сразу привлекла внимание публики не только своим необычным форм-фактором, но и впечатляющими техническими характеристиками. Zeekr явно не собирается находится в тени европейского рынка электромобилей и готов бросить вызов признанным лидерам сегмента.

Zeekr 7GT – это не просто очередной электрокар из Поднебесной. Автомобиль получил более 600 лошадиных сил, что делает его одним из самых мощных представителей класса. При этом стартовая цена в 45 990 евро выглядит весьма конкурентоспособной на фоне европейских конкурентов. Уже сейчас можно оформить заказ, и, судя по интересу, спрос на новинку будет высоким.

Внешне Zeekr 7GT отличается стремительным силуэтом и спортивными линиями, что редко встречается среди электромобилей подобного типа. Дизайнеры внешне вдохновились классическими шутинг-брейками, но добавили современные акценты и фирменные черты бренда. Внутри - просторный салон с акцентом на цифровые технологии и отделку из премиальных материалов. Все это вызывает амбиции Zeekr занять место среди топовых игроков рынка.

Интересно, что компания пока не планирует выйти с этой моделью на рынок США. Основной фокус - Европа, где спрос на электромобили продолжает расти, а конкуренция становится все жестче. Zeekr предлагает сочетание мощности, стиля и доступных цен, что может способствовать развитию бренда в регионе для европейских покупателей.

Появление Zeekr 7GT - это не просто очередная премьера, это явный сигнал: китайские производители готовы не только догонять, но и опережать европейских конкурентов. В ближайшие месяцы станет ясно, станет ли эта стратегия успешной.