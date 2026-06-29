Почему Zeekr 7X не стал спорткаром и что думают эксперты о его комфорте

Zeekr 7X: электрический кроссовер с запасом хода 705 км и мощностью 646 л.с.

На рынке появился новый электрический кроссовер Zeekr 7X с впечатляющими характеристиками: 646 л.с., запас хода до 705 км и пневматическая подвеска. Что скрывается за этими цифрами и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - объясняем в материале. Эксперты отмечают неожиданные особенности, которые часто упускают из виду.

На рынке появился новый электрический кроссовер Zeekr 7X с впечатляющими характеристиками: 646 л.с., запас хода до 705 км и пневматическая подвеска. Что скрывается за этими цифрами и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - объясняем в материале. Эксперты отмечают неожиданные особенности, которые часто упускают из виду.

Zeekr 7X стал первым кроссовером бренда, который вышел на рынок в 2024 году и сразу привлек внимание своими техническими возможностями. Несмотря на внушительную мощность, модель ориентирована не на спортивные амбиции, а на комфорт и практичность для семьи. Электроприводные двери открываются автоматически, реагируя на препятствия, а закрываются по нажатию кнопки или при нажатии на тормоз. Внутри - лаконичный интерьер, схожий с другими китайскими моделями, с цифровой приборной панелью и мультимедийным экраном 13,2 дюйма. Под ним - площадка для двух смартфонов с беспроводной зарядкой.

В Zeekr 7X отсутствует привычный бардачок, зато есть вместительный бокс в подлокотнике. Передние кресла оснащены длинными подушками, электрорегулировками, поясничной поддержкой, подогревом и вентиляцией. Второй ряд удивляет возможностью регулировки наклона спинки и большим пространством для ног благодаря почти трехметровой колесной базе. Особое внимание уделено правому заднему пассажиру: выдвижная оттоманка, столик и персональный экран мультимедиа создают ощущение бизнес-класса.

Фото: Zeekr

Багажник вмещает 616 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда объем увеличивается до 1978 литров. В топовой версии с пневмоподвеской заднюю часть можно опустить для удобства загрузки. Под капотом предусмотрен отсек для хранения зарядных кабелей. За динамику отвечают два электромотора суммарной мощностью 475 кВт (646 л.с.) и крутящим моментом 710 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, а батарея на 100 кВт·ч обеспечивает до 705 км хода по циклу CLTC. В реальных условиях расход составил 23-25 кВт·ч на 100 км при активной езде по трассе, выяснили журналисты abw.by.

Платформа построена на 800-вольтовой архитектуре, что позволяет использовать сверхбыструю зарядку мощностью свыше 400 кВт. Передняя подвеска - двухрычажная, задняя - многорычажная, обе с пневматикой и электронно-управляемыми амортизаторами в максимальной комплектации. На ходу Zeekr 7X демонстрирует плавность, сравнимую с премиальными европейскими моделями, хотя мягкая подвеска приводит к заметной раскачке кузова. Рулевое управление легкое, информативности достаточно, но спортивный режим не провоцирует на агрессивную езду. Тормоза уверенно справляются с массой кроссовера, а шумоизоляция остается на высоком уровне даже с безрамочными дверями.

Фото: Zeekr

Обзорность вперед и по бокам хорошая, крупные зеркала и высокая посадка помогают контролировать ситуацию, хотя заднее стекло довольно узкое. Это компенсируется камерами кругового обзора и электронными ассистентами. В целом, Zeekr 7X выделяется сочетанием комфорта, технологичности и дальности хода, что делает его интересным выбором для семейных поездок и дальних путешествий.

Если Вы не знали, Zeekr - это премиальный бренд, входящий в состав Geely Holding. Компания активно развивает линейку электромобилей с 2021 года, делая ставку на современные технологии и высокий уровень оснащения. Zeekr 7X стал первым кроссовером марки, а до этого бренд был известен в основном благодаря лифтбеку 001. В последние годы Zeekr расширяет присутствие на мировых рынках, предлагая автомобили с акцентом на инновации и комфорт. Модель 7X - очередной шаг в стратегии компании по завоеванию сегмента семейных электрокроссоверов.