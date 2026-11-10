Zeekr лишает свой будущий квадратный внедорожник блокировок и раздатки: что задумали китайцы?

10 ноября 2026, 11:06
Zeekr готовит роскошный ответ Mercedes-Benz G-Class: раскрыты инженерные секреты новинки
Zeekr готовит роскошный ответ Mercedes-Benz G-Class: раскрыты инженерные секреты новинки
Проект пока проходит технико-экономическую оценку. Руководству ещё предстоит решить, продолжать ли разработку. Инженеры рассматривают непривычную для класса техническую основу. Серийный выпуск возможен лишь через несколько лет.
В четырёхмоторной модели Zeekr 001 FR электромоторы на карбиде кремния и система векторного управления тягой позволяют распределять момент между отдельными колёсами и выполнять «танковый разворот». На этом примере видно, как Zeekr использует программное управление тягой вместо части традиционных механических решений. Для крупной машины, рассчитанной на бездорожье, такой подход потребует отдельной настройки.
Компания рассматривает проект квадратного люксового внедорожника, сопоставимого с Mercedes-Benz G-Class по форм-фактору и позиционированию. Cерийный выпуск может начаться в 2028-2029 годах, если руководство одобрит проект. Отраслевые публикации приводят этот срок как оценку, а не как официальный календарь Zeekr: программа пока проходит технико-экономическую проработку, требования ещё согласуют, а поставщиков подбирают. Внутренний код проекта не присвоен.
Основной вопрос связан с конструкцией кузова. Для крупного автомобиля квадратных очертаний инженеры изучают несущий или полунесущий вариант вместо традиционной рамы, применяемой в Mercedes-Benz G-Class. Такой подход ближе к архитектуре Land Rover Defender. Mercedes-Benz G-Class относится к классическим рамным внедорожникам; такой же тип конструкции используют Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. Конкретная платформа Geely и окончательная конструкция кузова пока не выбраны.
Вместо механического распределения тяги рассматривается векторное управление моментом между колёсами. Концепция объединяет независимое управление электроприводами с длинноходной пневмоподвеской. Интеллектуальные алгоритмы должны помогать восстановить движение после потери сцепления. Электроника должна направлять усилие туда, где оно необходимо для движения, а не полагаться на тяжёлые стальные узлы; пневмоподвеска рассматривается как средство изменения клиренса и контроля перемещений колёс. В отраслевых публикациях эту схему описывают как способ обойтись без части традиционных узлов, в том числе раздаточной коробки и механических блокировок дифференциалов.
Для езды по неровной поверхности одной схемы привода недостаточно: потребуется точно калибровать момент, чтобы колёса сохраняли сцепление. В качестве инженерного ориентира рассматривается опыт Zeekr 001 FR, однако его характеристики не означают, что будущий внедорожник получит те же моторы или настройки. В концепции также фигурирует гибридная платформа с напряжением 900 вольт. Проект остаётся на стадии оценки; предполагаемый запуск производства в 2028-2029 годах зависит от решения руководства.
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