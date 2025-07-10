Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant

Фото: Zeekr

Автомобили Zeekr после введения санкций пользуются популярностью у состоятельных россиян. Теперь линейка пополнилась внушительным премиальным внедорожником, который вполне сможет стать альтернативой британскому Rolls-Royce Cullinan или отечественному Aurus Komendant. Презентация новинки прошла в рамках подготовки к старту предзаказов, которые начнут принимать в августе 2025 года на автосалоне в Чэнду.В основе Zeekr 9X – передовая гибридная система SEA Hybrid (Haohan Hybrid), включающая 2,0-литровый турбомотор мощностью 275 л.с. и три электродвигателя суммарной отдачей 1030 кВт (1 381 л.с.). Вместе они обеспечивают рекордные показатели для класса PHEV. Также в конструкции используется 900-вольтовая высоковольтная система и аккумулятор CATL емкостью 70 кВт-ч, позволяющий проехать до 380 км исключительно на электротяге. Благодаря технологии 6C-зарядки батарея восполняет 60% заряда всего за девять минут – быстрее, чем большинство современных электромобилей.

Автомобиль получил двухкамерную пневмоподвеску с системой CDC, регулируемым дорожным просветом в диапазоне 110 мм и активным стабилизатором поперечной устойчивости на 48 В. Корпус внедорожник выполнен на 91% из высокопрочной стали и алюминия, что позволило достичь жесткости на кручение в 41 600 Нм/град. Шасси поддерживает несколько режимов движения, включая бездорожье – грязь, песок, камни и другие типы покрытий.

Фото: Zeekr

В салоне Zeekr 9X установлены 6 комфортабельных сидений по формуле 2+2+2. Второй ряд оснащен капитанскими креслами с функцией «нулевой гравитации» и электрорегулировкой подножек. Передние сиденья имеют интегрированные в подголовники динамики, а центральная консоль украшена большим парящим экраном и деревянными вставками. Топовую версию оснастят полуавтономным комплексом G-Pilot H9 с пятью LiDAR-сенсорами и вычислительной мощностью 1400 TOPS. Первые покупатели в Китае получат свои автомобили в сентябре 2025 года. Цены обещают назвать в августе.

Упомянутые модели: Zeekr 9X

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах