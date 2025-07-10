Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant
Фото: Zeekr
В основе Zeekr 9X – передовая гибридная система SEA Hybrid (Haohan Hybrid), включающая 2,0-литровый турбомотор мощностью 275 л.с. и три электродвигателя суммарной отдачей 1030 кВт (1 381 л.с.). Вместе они обеспечивают рекордные показатели для класса PHEV. Также в конструкции используется 900-вольтовая высоковольтная система и аккумулятор CATL емкостью 70 кВт-ч, позволяющий проехать до 380 км исключительно на электротяге. Благодаря технологии 6C-зарядки батарея восполняет 60% заряда всего за девять минут – быстрее, чем большинство современных электромобилей.
Автомобиль получил двухкамерную пневмоподвеску с системой CDC, регулируемым дорожным просветом в диапазоне 110 мм и активным стабилизатором поперечной устойчивости на 48 В. Корпус внедорожник выполнен на 91% из высокопрочной стали и алюминия, что позволило достичь жесткости на кручение в 41 600 Нм/град. Шасси поддерживает несколько режимов движения, включая бездорожье – грязь, песок, камни и другие типы покрытий.
В салоне Zeekr 9X установлены 6 комфортабельных сидений по формуле 2+2+2. Второй ряд оснащен капитанскими креслами с функцией «нулевой гравитации» и электрорегулировкой подножек. Передние сиденья имеют интегрированные в подголовники динамики, а центральная консоль украшена большим парящим экраном и деревянными вставками. Топовую версию оснастят полуавтономным комплексом G-Pilot H9 с пятью LiDAR-сенсорами и вычислительной мощностью 1400 TOPS. Первые покупатели в Китае получат свои автомобили в сентябре 2025 года. Цены обещают назвать в августе.
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По итогам первых шести месяцев 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 530,4 тыс. единиц, что на 26,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка констатируют замедление темпов реализации и отсутствие признаков восстановления.Читать далее
-
10.07.2025, 08:10
Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн
Китайская автомобильная компания Beijing Automobile Works (BAW) официально объявила о выходе на российский рынок во втором полугодии 2025 года. В рамках дебюта бренд представит сразу две модели – рамный внедорожник BAW 212 и практичный минивэн BAW MPV.Читать далее
-
10.07.2025, 00:20
В Петербурге подвели итоги работы по повышению дорожной безопасности
Санкт-Петербург продолжает активную работу по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности на городских улицах. По данным вице-губернатора Кирилла Полякова, за первое полугодие 2025 года было нанесено и обновлено 403,4 тысячи квадратных метров дорожной разметки – это около 60% от запланированного объема работ на весь год.Читать далее
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09.07.2025, 17:44
Составлен портрет типичного российского водителя: имя, возраст, машина
Если представить себе среднего российского водителя, то это, скорее всего, мужчина лет под сорок за рулем Lada Granta. Такие выводы сделали аналитики страховой компании «Согласие», проанализировав данные о продажах полисов ОСАГО за два с половиной года – с января 2023-го по июнь 2025 года. Читать далее
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09.07.2025, 17:18
На Невском проспекте два водителя напали на таксиста Яндекса
В центре Петербурга, на Невском проспекте, в плотном транспортном потоке произошел конфликт между водителем такси сервиса Яндекс Go и двумя мужчинами из других автомобилей. Драка попала на видео.Читать далее
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09.07.2025, 16:05
Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей
Лето в самом разгаре, а это значит, что дожди стали частыми гостями на дорогах. Автоэксперт рассказал, как постоянная влажность влияет на автомобиль и может ли проливной дождь стать причиной серьезных поломок или ускоренного износа.Читать далее
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