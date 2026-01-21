Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

21 января 2026, 17:57

Zekkert представил 115 новых автозапчастей для популярных моделей разных марок

Какие детали появились в каталоге — полный список и неожиданные новинки

В каталоге Zekkert появились десятки новых позиций. Обновление затронуло детали для разных марок. Владельцы популярных моделей найдут интересные решения. Некоторые новинки удивили даже экспертов. Подробности - в нашем материале.

Компания Zekkert объявила о масштабном расширении ассортимента автозапчастей для легковых машин. В официальном каталоге бренда теперь можно найти сразу 115 новых позиций, охватывающих широкий спектр востребованных компонентов. Как сообщает пресс-служба производителя, обновление затронуло детали для автомобилей разных годов выпуска и марок, что явно порадует владельцев как свежих, так и не самых новых моделей.

В первую очередь стоит отметить появление 50 новых газовых упоров. Эти элементы предназначены для поддержки капота или багажника и часто становятся настоящей находкой для тех, кто устал от «падающих» крышек. Среди моделей, для которых теперь доступны новые упоры, - Suzuki Swift (MZ, EZ) 2005 года, Volkswagen Passat I и II (с 2008 года), Audi A4 (с 2004 года), Toyota Prius (XV20) (с 2003 года), Volvo S40 II (с 2004 года) и BMW 3 серии (G20, G21) (с 2018 года). Такой охват моделей говорит о том, что Zekkert внимательно следит за потребностями рынка и не ограничивается только самыми массовыми автомобилями.

Еще одним заметным пополнением стали 32 новых датчика. Они предназначены для таких автомобилей, как Lexus GS (S190) (с 2005 года), Kia Sportage IV (с 2015 года), Hyundai Tucson III (с 2015 года), Honda Accord VIII (с 2008 года) и Mitsubishi Lancer X (с 2007 года). Датчики - это не просто мелкие детали, а важные элементы, отвечающие за корректную работу систем безопасности и управления. Их своевременная замена может спасти от серьезных проблем на дороге, поэтому появление новых позиций в каталоге - однозначно хорошая новость для автовладельцев.

Катушки зажигания - еще одна категория, которую Zekkert не обошел вниманием. В каталоге появились 25 новых вариантов для Mazda 6 (с 2005 года), Kia Sportage II (с 2004 года), Ford Focus III (с 2012 года), Mitsubishi Galant IX (с 2003 года) и Opel Astra G и H (с 2000 года). Катушка зажигания - деталь, от которой напрямую зависит запуск двигателя и его стабильная работа. Неисправности в этой области могут привести к неприятным сюрпризам, поэтому наличие качественных и доступных аналогов всегда актуально.

Не забыли и про зеркала: восемь новых позиций предназначены для Volkswagen Passat VII (с 2010 года), Ford Mondeo V (с 2014 года) и Renault Clio III (с 2005 года). Зеркала - элемент, который часто страдает в городских условиях, и найти подходящую замену бывает непросто. Теперь у владельцев этих моделей появился дополнительный выбор.

По информации Движка, столь масштабное обновление ассортимента - не просто очередной шаг в развитии бренда, а ответ на растущий спрос на качественные и доступные запчасти для иномарок. Российский рынок автокомпонентов переживает непростые времена, и появление новых позиций от проверенного производителя - это, безусловно, позитивный сигнал для всех, кто привык обслуживать свой автомобиль самостоятельно или доверяет независимым сервисам.

Упомянутые марки: Suzuki, Volkswagen, Audi, Toyota, Volvo, BMW, Lexus, KIA, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Mazda, Ford, Opel, Renault
Добавить в избранное на сайте

