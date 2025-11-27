Ваш автомобиль в списке? Zekkert выпустил запчасти для популярных иномарок и Lada

Zekkert расширил каталог автозапчастей более чем на 100 новых артикулов

Zekkert представил большое обновление ассортимента. Выпущены новые детали для популярных моделей. Владельцам стоит проверить наличие запчастей. Узнайте, какие компоненты теперь доступны. Это важное обновление для рынка.

Известный производитель автомобильных компонентов Zekkert порадовал российских автовладельцев масштабным обновлением своего каталога. Как сообщает издание «Движок», компания вывела на рынок сразу 102 новые товарные позиции, охватив ключевые системы современных автомобилей. Это расширение ассортимента стало своевременным ответом на растущий спрос на качественные неоригинальные запчасти для широкого спектра популярных в стране моделей.

Особое внимание было уделено элементам, которые часто страдают в городской эксплуатации или требуют плановой замены. В частности, линейка пополнилась шестнадцатью новыми артикулами зеркал заднего вида. Теперь владельцы таких автомобилей, как BMW X1 в кузове E84, Volkswagen Golf пятого и шестого поколений, а также кроссовера Hyundai ix35 смогут без труда найти замену поврежденному элементу. Не остались без внимания и обладатели Renault Megane III, Skoda Octavia и практичного Roomster. Качественные зеркала - это не просто элемент комфорта, а важнейшая составляющая безопасности на дороге, обеспечивающая водителю полный обзор.

Самое крупное пополнение коснулось системы охлаждения двигателя. Более полусотни новых вентиляторов радиатора стали доступны для заказа. Эта деталь играет критическую роль в поддержании оптимальной рабочей температуры мотора, предотвращая его перегрев в пробках или в жаркую погоду. Список моделей, для которых предназначены новинки, впечатляет своим разнообразием: от премиального седана Audi A4 и стильной Mazda 6 до корейского бестселлера Kia K5. Также в перечне значатся популярные кроссоверы Honda CR-V, коммерческий фургон Hyundai H-1 и даже ветеран отечественного автопрома - Lada 110 (ВАЗ-2110).

Не менее важным направлением обновления стала тормозная система. Инженеры Zekkert разработали и выпустили двадцать новых моделей тормозных дисков. От их состояния напрямую зависит эффективность замедления и длина тормозного пути, а значит, и безопасность всех участников движения. Новые диски предназначены как для легковых, так и для коммерческих автомобилей. Среди них - работяга Ford Transit восьмого поколения, немецкий хэтчбек Opel Astra K, а также массовые Kia Rio третьего и четвертого поколений. Кроме того, в списке присутствуют китайский кроссовер JAC JS4, компактный Nissan Note и всемирно известный седан Toyota Corolla.

Завершают список новинок комплекты сцепления, предназначенные для автомобилей с механической коробкой передач. Этот узел трансмиссии подвергается значительным нагрузкам и со временем требует замены. Новые комплекты от Zekkert адресованы владельцам таких распространенных моделей, как Ford Focus II, Chevrolet Cobalt и кроссовер Captiva. Также подобрать сцепление смогут хозяева легендарного Mitsubishi Lancer X, компактного городского хэтчбека Hyundai Getz и, конечно же, флагманов отечественного рынка - Lada Vesta и Lada Xray. Появление качественных аналогов для этих машин значительно упрощает и удешевляет их обслуживание.

Таким образом, компания Zekkert в очередной раз подтвердила свою стратегию на максимальное покрытие парка автомобилей, эксплуатируемых в России. Выпуск более сотни новых позиций по таким востребованным категориям, как зеркала, вентиляторы, тормозные диски и сцепления, безусловно, будет положительно воспринят как рядовыми автовладельцами, так и специалистами станций технического обслуживания.