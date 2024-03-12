Зеленую линию петербургского метро продлят еще на 4,5 километра

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КГИОП попросил археологов оценить возможность продления зеленой ветки петербургского метрополитена. Специалисты обследовали участок протяженностью более 4,5 километров, на котором предполагается проложить тоннель и железнодорожное полотно для составов метрополитена. Историко-культурная экспертиза не выявила никаких объектов, которые обладают признаками культурного наследия. На основе заключения археологов КГИОП разрешил продолжить строительство зеленой ветки метро. Она протянется от станции «Ул. Савушкина» до станции «Зоопарк».

Напомним, в ближайшее время планируется завершить строительство трех станций в составе Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий петербургского метрополитена. Станцию «Горный институт» введут в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года. Станция «Театральная» будет работать на транзит. «Путиловская» и «Юго-Западная» будут завершены до конца года. Кроме того, к лету планируют завершить реконструкцию станции «Чернышевская».

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