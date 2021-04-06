6 апреля 2021, 09:26
Зеленую «Победу» Ярмольника продают за 2,7 млн рублей
На продажу выставили ГАЗ М-20 «Победа», выпущенную в 1955 году. Автомобиль уникальный. За прошедшие 66 лет у него было всего два владельца, и оба - люди известные.
Дарья Климова Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
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Сейчас на одометре автомобиля значится менее 12 000 километров. У него до сих пор оригинальный салон, ткань, не менялись стекла. Под капотом – штатный 52-сильный мотор, который работает в паре с 3-ступенчатой «механикой». Автомобиль в отличном состоянии и на ходу. Раритетную ГАЗ М-20 «Победа» оценили в 2 750 000 рублей.
Упомянутые модели: ГАЗ M-20 Победа
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