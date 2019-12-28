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28 декабря 2019, 14:28

Зеленый мост в Петебурге отремонтирут досрочно

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Капитальный ремонт Зеленого моста через Мойку в створе Невского проспекта завершат вдвое быстрее, чем планировалось изначально. Специалисты «Мостотреста» рационально подошли к планированию и проведению работ, что позволило сократить сроки с 18 до 9 месяцев.
Зеленый мост в Петебурге отремонтирут досрочно

 

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К открытию в Санкт-Петербурге нового туристического сезона обещают полностью завершить капитальный ремонт Зеленого моста – места пересечения Невского проспекта и реки Мойки. Первоначально на проведение работ закладывалось 1,5 года. Это первая масштабная реконструкция моста с начала ХХ века. Требовалось устранить дефекты мостового сооружения и его основных декоративных элементов.

Специалистам «Мостотреста» удалось вдвое сократить сроки реконструкции, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу компании. Сейчас работы перешли в активную фазу. Планируется соорудить разгружающий свод поверх существующего свода из чугунных тюбингов. Монолитная железобетонная конструкция позволит усилить пролеты моста. Кроме того, будет укреплена бутовая кладка устоев моста и отремонтированы чугунные тюбинги. В завершении ремонта специалисты отреставрируют и покрасят декоративные элементы ограждения и фонари.

Зеленый мост откроют для движения уже к майским праздникам. Полное окончание строительно-монтажных работ запланировано на вторую половину мая 2020 года. Все этапы реконструкции согласованы с КГИОП, поскольку мост входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.


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Зеленый мост в Петебурге отремонтирут досрочно
{{material_128518}}К открытию в Санкт-Петербурге нового туристического сезона обещают полностью завершить капитальный ремонт Зеленого моста – места пересечения Невского проспекта и реки Мойки. Первоначально на проведение работ закладывалось 1,5 года. Это первая масштабная реконструкция моста с начала ХХ века. Требовалось устранить дефекты мостового сооружения и его основных декоративных элементов.Специалистам «Мостотреста» удалось вдвое сократить сроки реконструкции, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу компании. Сейчас работы перешли в активную фазу. Планируется соорудить разгружающий свод поверх существующего свода из чугунных тюбингов. Монолитная железобетонная конструкция позволит усилить пролеты моста. Кроме того, будет укреплена бутовая кладка устоев моста и отремонтированы чугунные тюбинги. В завершении ремонта специалисты отреставрируют и покрасят декоративные элементы ограждения и фонари.Зеленый мост откроют для движения уже к майским праздникам. Полное окончание строительно-монтажных работ запланировано на вторую половину мая 2020 года. Все этапы реконструкции согласованы с КГИОП, поскольку мост входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.
2019-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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